Denkwürdige Stunde in der Kulturkirche Unterschüpf

Unterschüpf. Mit dem „Konzert für den Frieden“ ereignete sich in der Kulturkirche Unterschüpf zu Beginn der Passionszeit eine denkwürdige Stunde: Das Statement einer russischen Künstlerin, die Perspektive eines aus Belgrad stammenden Philosophen und der Auftritt eines hochbegabten Nachwuchskünstlers aus Würzburg.

Die Konzertorganistin Antonina Krymova, die kurzfristig erkrankte, machte in einem eindrücklichen Schreiben, das Pfarrer Dr. Kücherer verlas, Schock, Wut und Trauer angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine deutlich.

Tyron Kretzschmar in Unterschüpf an der Orgel. © Kulturkirche

Ihr Mann Milutin Stanisavljevic, Politikwissenschaftler und Philosoph, hielt eine fesselnde Meditation über den Umgang mit dem Bösen und die Kraft, die Frieden schafft. Nach seiner Ansicht reiche es nicht aus, an den Frieden zu appellieren. Es brauche innere Kraft, Frieden zu schaffen. Und diese Kraft läge allein in der Liebe, die das Böse überwinde. Eine Perspektive, die Arbeit für den Frieden in konkreten Projekten bejaht, aber ins Existentielle vertieft.

Von virtuoser Kraft war dann das Orgelspiel von Tyron Kretschzmar von der Musikhochschule Würzburg. Der junge Künstler spielte leidenschaftlich Bach-Fugen wie auch Meditationen über ein ukrainisches Volkslied oder Luthers „Verleih uns Frieden gnädiglich“. Zudem gelang es ihm in prägnanten Worten, den theologischen Kosmos der Bach-Werke zu eröffnen und als Kraft der Hoffnung zu erschließen. Ein erfrischender Auftritt eines Künstlers, der sich mit der Schüpfer Adam-Ehrlich-Barockorgel in rasend kurzer Zeit bestens vertraut machte.

Pfarrer Dr. Kücherer bedankte sich bei dem Team der Kulturkirche, die das Friedenskonzert innerhalb von wenigen Tagen ermöglichte. und den zahlreichen Besuchern und Besucherinnen, die 1400 Euro spendeten. Eine Nothilfe, die über die Diakonie den Menschen in der Ukraine zugutekommt.