Das maßvolle städtische Wirtschaften zahlt sich jetzt aus

Einstimmig hat der Gemeinderat Boxberg in seiner Sitzung am Dienstag den Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Jahr 2022 sowie die Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2025 beschlossen.

Boxberg. Trotz eines zu erwartenden hohen Minus und der Auswirkungen der weiter andauernden Coronapandemie stellt sich die Wirtschaftslage der Stadt Boxberg nach wie vor stabil dar, resümierte Bürgermeisterin Heidrun Beck, nachdem Kämmerer Jürgen Kilian den Haushaltsplan für das laufende Jahr 2022 sowie die Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2025 präsentiert und erläutert hatte. Dies sei vor allem der hervorragenden Arbeit in den vergangenen Jahren zu verdanken. „Insofern können wir entspannt und optimistisch in schwierigere zukünftige Jahre gehen“, prognostizierte Beck. Geplante Investitionen seien jedoch nur durch die erzielte und angesparte Liquidität möglich.

Der Gesamtergebnishaushalt beinhaltet ordentliche Erträge von knapp 17 331 500 Euro (in Klammern jeweils der Wert aus 2021: 16 139 000 Euro) und ordentliche Aufwendungen von etwa 18 344 500 (16 502 000) Euro. Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich für die Stadt Boxberg ein negatives ordentliches Ergebnis von 1 013 000 Ergebnis. Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge und werden die veranschlagten Abschreibungen von 2 320 000 Euro nicht erwirtschaftet. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf knapp über 15 799 500 Euro, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) betragen circa 16 024 500 Euro. Somit entsteht ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von rund 224 500 Euro, während im Vorjahr noch ein Überschuss von über 639 000 Euro zu verzeichnen war.

Für die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden 6692 Einwohner (Stand 30. Juni 2021/Vorjahr 6722 Einwohner) berücksichtigt. Bei den Schlüsselzuweisungen kann die Stadt Boxberg mit höheren Erträgen von circa 185 000 Euro rechnen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht sich gegenüber dem Haushaltsplanansatz 2021 um rund 158 000 Euro auf 3 533 000 Euro.

Der Haushaltsplanansatz bei der Gewerbesteuer beträgt im Haushaltsplan 3 800 000 Euro und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 800 000 Euro. Hier bleibe abzuwarten, wie sich die Erträge aus der Gewerbesteuer entwickeln, da sie größeren Schwankungen unterliegen können, gab Jürgen Kilian zu bedenken. Die Stadt Boxberg ist von wenigen leistungsstarken Gewerbesteuerzahlern abhängig: Die ersten acht Gewerbesteuerzahler machen etwa 70 Prozent des Gewerbesteueraufkommens aus. Der Anteil an der Umsatzsteuer vermindert sich hingegen um 66 000 Euro auf 550 000 Euro.

Zuweisungen vom Land Baden-Württemberg erwartet die Stadt Boxberg hinsichtlich Pauschale für Feuerwehrangehörige (32 000 Euro), Sachkostenbeiträge und Betreuungsangebote für die Grundschulen und Realschule (369 000 Euro), Kindergartenlastenausgleich für Betreuung der Kinder bis sechs Jahre (knapp 836 500 Euro) sowie Zuschuss für Gemeindestraßen im Rahmen des Verkehrslastenausgleichs (151 000 Euro).

Die Investtionen

Für die im Bereich Hoch- und Tiefbau eingeplanten Baumaßnahmen und Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen wurden Zuschüsse von 1 600 800 Euro veranschlagt. Im Einzelnen sind unter anderem Einzahlungen aus folgenden Investitionszuwendungen geplant: Sirenenumrüstung (rund 152 000 Euro), Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge Abteilung Unterschüpf (13 000 Euro) und Schweigern (66 000 Euro), Stadtsanierung „Innenstadt II“ 302 000 Euro, Mischwasserkanal (MWK) Entlastungskanal Mühlbergstraße Unterschüpf (580 000 Euro), Feldwegausbau 67 000 Euro, Umwandlung Ackerfläche in Angeltürn 102 000 Euro, Aufwertung von Gewässer (119 500 Euro) sowie Renaturierung Windischbücher Graben (142 500 Euro).

Für geplante Maßnahmen werden im Haushaltsplan 2022 etwa 3 996 500 Euro einkalkuliert unter anderem für: Sirenenumrüstung 200 000 Euro, Gebäudesanierung Realschule Boxberg 300 000 Euro, Sanierung Kiga Unterschüpf 50 000 Euro, Sanierung Kiga Uiffingen 330 000 Euro, MWK-Entlastungskanal Mühlbergstraße 761 000 Euro, MWK Uiffingen-Wölchingen Aufgabe Kläranlage 50 000 Euro, Radwegverbindung Uiffingen-Eubigheim 150 000 Euro, Feldwegausbau 200 000 Euro, Umwandlung Ackerfläche in Angeltürn 113 000 Euro, Aufwertung von Gewässer 133 000 Euro, Renaturierung Windischbücher Graben 217 600 Euro, Sanierung altes Rathaus Angeltürn 250 000 Euro und Neubau Gerätehalle in Windischbuch 60 000 Euro.

Für die Erschließungen folgender Baugebiete wurden im Haushaltsplan Mittel bereitgestellt: Leimengrube in Unterschüpf 570 000 Euro, Kreuzstein in Windischbuch 125 000 Euro, „Im Grund III“ in Schwabhausen 297 000 Euro und „Lindenrain II“ in Boxberg 30 000 Euro.

Die Stadt Boxberg hat keine Aufwendungen für Tilgungsleistungen, da sie seit Mitte 2017 schuldenfrei ist. Für die Jahre 2023 bis 2025 sind ordentliche Ergebnisse von etwa minus 2 597 000 Euro (2023), minus 127 000 Euro (2024) und plus 195 500 Euro angesetzt.

„Oberstes Ziel muss es künftig sein, wieder den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt zu erreichen. Entscheidend ist, wie die wirtschaftliche Entwicklung weitergeht, da die Stadt auf die Zuweisungen des Landes angewiesen ist“, meinte Kämmerer Jürgen Kilian abschließend.