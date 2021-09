Üttingshof/Unterschüpf. Das inklusive Theater des Vereins „Sprungbrett“, der seinen Sitz im Üttingshof hat, geht im kommenden Monat in die nächste Runde. Unter der Regie von Florian Brand wird in der Kulturkirche Unterschüpf in zwei Abendveranstaltungen „Hans im Glück“ aufgeführt, wobei die genauen Anfangszeiten noch nicht feststehen. Die Proben dafür werden jetzt aufgenommen. Bild: Sprungbrett

