Dach der Aussegnungshalle wird saniert

Boxberg. Sehr großes Publikumsinteresse fand die jüngste Sitzung des Boxberger Gemeinderates am Montag im Uiffinger Dorfgemeinschaftshaus. Neben der mehrheitlichen Zustimmung zu den vorliegenden Tagesordnungspunkten durch die Ratsmitglieder wurden vor allem der Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ und die Möglichkeit der Bürgerfragestunde vom Publikum, aber auch von den Stadträten und der Verwaltung ausgiebig genutzt.

Glasfaserausbau beginnt

Bürgermeisterin Heidrun Beck teilte mit, dass schon im kommenden Jahr in Boxberg mit dem Toni-Glasfaserausbau begonnen werden soll. Die für den Ausbau notwendige Beteiligungsquote wurde mit 32 Prozent mehr als erreicht. Weiter teilte die Bürgermeisterin mit, dass die Ausschreibung für die Erneuerung der Kanalsanierung in der Unterschüpfer Mühlbergstraße trotz des abgelehnten Zuschussantrages demnächst erfolgen soll. Die Stadt rechnet mit rund 761 000 Euro Kosten.

2 Bilder Die baufällige Mauer am Schlossberg wird saniert. © Palmert

Schweigerns Ortsvorsteher Ferdinand Eck sprach das vermehrt beobachtete wilde Plakatieren an Bushaltstellen und öffentlichen Gebäuden an, dem die Verwaltung Einhalt gebieten müsse, und aus dem Publikum kam der Vorschlag, mit dem Geld aus dem Sozialfonds Windkraft die Ehrendenkmäler für die Gefallenen beider Weltkriege in den Stadtteilen herzurichten. Außerdem regte ein Uiffinger Sitzungsteilnehmer an, bei der Namensgebung für neue Straßen in den Boxberger Stadtteilen künftig Personen zu berücksichtigen, durch die nach seiner Meinung der wirtschaftliche Aufschwung der ehemaligen Amtsstadt positiv beeinflusst wurde, auch wenn sie bereits verstorben seien.

Nachgefragt wurde auch nach dem neuesten Stand für den Umbau des Uiffinger Kindergartens. Hier gäbe es Bedenken seitens des Denkmalamts. Ein zeitlicher Rahmen könne daher nicht genannt werden, so Heidrun Beck. Weitere Anliegen der Sitzungsteilnehmer betrafen die Versteigerung der Brennholzlose im Boxberger Stadtwald, und ein Zuhörer bemängelte die nicht ausreichenden Informationen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten für die Zuhörer.

Im ersten Punkt der Tagesordnung wurde der Dachsanierung der Aussegnungshalle in Schweigern (Vergabe der Zimmerarbeiten, Spenglerarbeiten und Fensterarbeiten) mehrheitlich zugestimmt. Die Gesamtkosten betragen rund 76 800 Euro. Zustimmung fand auch die Sanierung der Zufahrt zum Wasserhochbehälter Bobstadt zum Gesamtpreis von 36 000 Euro.

Vernachlässigtes Wahrzeichen

Der Schlossberg mit Burgruine ist ein Wahrzeichen der Stadt Boxberg. In den letzten Jahren wurde dieses Wahrzeichen vernachlässigt. So ist die letzte Mauer neben dem West-Turm rissig und teilweise eingestürzt. Der unterirdische Gang im Burgzentrum ist wegen Einsturzgefahr gesperrt. Die Stadt Boxberg ist Eigentümerin des Schlossbergs; der Heimatverein Boxberg hat sich laut Satzung zur Pflege des Schlossbergs verpflichtet. Der Heimatverein hat nun beim Denkmalamt die Wiederherstellung der baufälligen Mauer beantragt.

Gemäß den Auflagen des Denkmalamtes wurde das Angebot einer örtlichen Baufirma eingeholt, es beträgt 37 294 Euro. Das Denkmalamt gewährt an Vereine einen Kosten-Zuschuss von 50 Prozent, Städte und Gemeinden erhalten nur einen Zuschuss von einem Drittel. Aus diesem Grund wäre es sinnvoll, so die Bürgermeisterin, wenn der Heimatverein als Bauträger auftritt. Um die Gesamt-Finanzierung zu gewährleisten, benötigt der Heimatverein die Zusage vom Gemeinderat, dass die Restkosten, zirka 19 000 Euro, von der Stadt Boxberg übernommen werden.

Dieser Regelung schlossen sich die Stadträte in der Sitzung am Montag einstimmig an.

Als ersten Schritt für die Umsetzung den jüngst beschlossenen Feuerwehrbedarfsplans stimmten die Stadträte der Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung (100 Einsatzjacken und 70 neue Einsatzhosen) für die Atemschutzträger der Feuerwehr, zum Gesamtpreis von rund 70 000 Euro zu.

Für den Sozialfond Windkraft gingen bei der Stadtverwaltung für das Jahr 2022 insgesamt 21 Zuschussanträge ein. Zwei Anträge lehnte der Gemeinderat ab. Die beantragte Zuschusssumme beläuft sich auf 34 876 Euro. Im Windkraftfond stehen derzeit rund 58 100 Euro zur Verfügung.

Der von Stadtkämmerer Jürgen Kilian vorgetragene Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Stadt Boxberg für das Rechnungsjahr 2021 schließt mit einem Gewinn von rund 64 300 Euro, der auf die neue Rechnung vorgetragen wird.

Neben der Verkabelung des Mörschweges in Schweigern durch die Netze BW stimmten die Gemeinderäte abschließend auch zwei privaten Baugesuchen in Windischbuch und Schweigern zu.