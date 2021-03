Grünsfeld. Die Bürger der Gesamtstadt Grünsfeld können sich in der Praxis von Hausarzt Wolfgang Zöller kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Dies wurde nun von der Stadtverwaltung mitgeteilt. Wie die Verantwortlichen betonen, ist vor jedem Test ein Termin unter Telefon 09346/440 zu vereinbaren. Die persönlichen Daten müssen mit der Versicherungskarte nachgewiesen werden. Bei einem negativen Test wird eine Bescheinigung ausgestellt. Bei positivem Ergebnis erfolgt sofort ein Labortest. Anschließend muss sich die Testperson in Quarantäne begeben. Zudem bietet die Stadt am Freitag, 26. März, ab 14 Uhr und am Samstag, 27. März ab 9 Uhr kostenlose Tests in der Stadthalle an. Die Termine werden unter Telefon 921119 vergeben.