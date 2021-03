  Christoph Kastl zieht Bewerbung fürs Boxberger Bürgermeisteramt zurück

Boxberg. Da waren’s nur noch Drei: Nach Christian Völkel am Montag hat nun auch Christoph Kastl am Dienstag seine Bewerbung für das Amt des Boxberger Bürgermeisters zurückgezogen. Christoph Kastl hatte bei der ersten Wahl am Sonntag knapp über 16 Prozent der Stimmen erhalten und lag in der Wählergunst auf dem dritten Platz. Somit haben die Boxberger Bürger beim zweiten Urnengang am 28. März die Wahl zwischen Thomas Henninger und Heidrun Beck. Allerdings können sich noch weitere Kandidaten bis Mittwoch, 17. März, um 18 Uhr bewerben.

