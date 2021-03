  Christian Völkel ist der dritte Kandidat für das Bürgermeisteramt in Boxberg

Boxberg. Mit Christian Völkel hat kurz vor Ende der Bewerbungsfrist ein dritter Kandidat für das Bürgermeisteramt der Stadt Boxberg seine Unterlagen auf dem Rathaus abgegeben. Christian Völkel ist 53 Jahre alt, verheiratet und hat einen 14 Jahre alten Sohn. Er lebt mit seiner Familie in Bad Mergentheim. Der Diplomverwaltungswirt (FH) ist seit 2004 in leitenden Funktionen in der Stadtverwaltung von Esslingen am Neckar tätig. Im Januar 2020 hat er seinen Lebens- und Arbeitsmittelpunkt in seine Wahlheimat, dem Main-Tauber-Kreis, verlegt. Hier ist er direkt dem Oberbürgermeister als Stadtamtsrat unterstellt und führt als Fachbereichsleiter Öffentliche Ordnung und Soziales insgesamt 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

AdUnit urban-intext1

AdUnit urban-intext1