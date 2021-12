Christbaumverkauf für guten Zweck

Assamstadt. Auch in diesem Jahr wird der FC-Bayern-Fanclub Assamstadt wieder einen Christbaumverkauf veranstalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie in den Jahren zuvor, wird der komplette Erlös aus diesem Verkauf einem wohltätigen Zweck zugutekommen.

Der Christbaumverkauf desw Fanclubs findet am Sonntag, 19. Dezember, ab 11 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Assamstadt statt – mit noch mehr Bäumen für eine größere Auswahl.

Aufgrund den Covid-19-Verordnungen wird es diesmal keinen Verpflegungsstand geben. Der Fanclub appelliert an die Besucher, sich vor Ort an die Hygienevorschriften zu halten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Für einen geregelten Ablauf wird es einen separaten Eingangs- und Ausgangsbereich geben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2