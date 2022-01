Chorgemeinschaft Kupprichausen: 125-Jahr-Jubiläum soll 2025 nachgefeiert werden

Kupprichhausen. Umfangreich war die Tagesordnung bei der Generalversammlung der Chorgemeinschaft „Liederkranz Kupprichhausen im Dorfgemeinschaftshaus. Kein Wunder, denn coronabedingt musste die Generalversammlung 2021 ausfallen. Dass die zurückliegenden beiden Jahre alles andere als einfach für Chor und Verein waren, zeigte sich auch bei der Generalversammlung, die, nicht wie gewohnt im Proberaum, sondern unter Einhaltung der Coronabestimmungen im Dorfgemeinschaftshaus abgehalten werden musste.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erfreut über die gute Resonanz bei den Mitgliedern zeigte sich Nadia Pfister vom Vorstandsteam bei der Begrüßung.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Ortsvorsteherin Karin Körner dankte dem Verein für sein Engagement in der Coronazeit. Ein großes Lob für die Chorgemeinschaft gab es auch von Präses Pfarrer Edgar Wunsch. Besonders durch den Einsatz der Schola bei den Gottesdiensten sei der Chorgesang nicht ganz zum Erliegen gekommen. Auch gab er einen Überblick über die in den nächsten Jahren anstehende Reform der Seelsorgeeinheiten und Pfarrgemeinden in der Region.

Rückblick auf 2020 und 2021

Nach dem Gedenken an die verstorbenen Vereinsmitglieder gab Nadja Pfister einen Rückblick auf das Vereinsgeschehen der Jahre 2020 und 2021, die von der Corona- Pandemie geprägt waren. Chorproben, Auftritte, und Veranstaltungen waren seit März 2020 nicht mehr möglich. Zwar versuchte man in den Sommermonaten mit Proben im Freien die Chorarbeit am Laufen zu halten, doch die Coronaentwicklung machte auch hier einen Strich durch die Rechnung, so dass derzeit die Chorarbeit bis auf die Schola bei den Gottesdiensten, ruht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Besonders schmerzhaft sei gewesen, dass das Jubiläumsjahr 2020, in dem man das 125-jährige Bestehen mit Festakt und Konzerten feiern wollte, Corona zum Opfer gefallen ist. Dies soll aber im Jahre 2025 zum 130-jährigen Bestehen nachgeholt werden. Auch gesellige Veranstaltungen wie das traditionelle Grünkernfest und die Dorffasnacht waren nicht möglich, was auch die finanzielle Lage des Vereins schmälerte.

Trotz allem versuchte man durch gemeinschaftliche Aktionen wie der Kuchenverkauf bei der Bundestagswahl und die Apfelernte im Herbst sowohl die Gemeinschaft zu pflegen als auch etwas Geld für die Vereinskasse einzunehmen. Dank sagte Nadja Pfister ihren beiden Vorstandskolleginnen Inge Bauer und Inge Hasenfuß-Deschner und dem gesamten Vorstandsteam für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie den Chor - und Vereinsmitgliedern für ihre Unterstützung in der schwierigen Coronazeit.

Die anwesenden Geehrten der Chorgemeinschaft Kupprichhausen zusammen mit (von links) dem Präsidenten des Sängerbundes Badisch-Franken, Wolfgang Runge, und der Vorsitzenden Inge Hasenfuß-Deschner sowie (von rechts) Ortsvorsteherin Karin Körner, Pfarrer Edgar Wunsch und Bürgermeisterin Heidrun Beck. © Heinz Weber Presseservice

Schriftführerin Monika Geilsdörfer gab einen Überblick über die Vereinsaktivitäten 2020 und 2021. Die Beendigung der Zusammenarbeit mit Chorleiter Claudio Berberich zum Jahresende 2021 und die Suche nach einem Nachfolger seien Herausforderungen für die künftige Vereins- und Chorarbeit. Dank sagte Nadja Pfister Schriftführerin Monika Geilsdörfer, die nicht mehr für dieses Amt kandidiert, für ihre Arbeit als Schriftführerin und überreichte ihr ein Präsent.

Detailliert und umfassend war der Kassenbericht von Kassierer Erhard Heffner. Auch wenn infolge coronabedingter Ausfälle weniger Einnahmen zu verzeichnen waren, konnte die Finanzsituation – auch Dank staatlicher Vereinshilfen – stabilisiert und dadurch die zukünftige Vereinsarbeit gesichert werden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die von den Kassenprüfern Bruno Wagenblast und Elmar Volkert durchgeführte Kassenprüfung ergab keinerlei Grund für Beanstandungen. Bruno Wagenblast beantragte die Entlastung von Kassierer und Vorstand, die die Versammlung einstimmig erteilte.

Neuwahlen

Neu zu wählen, nach der Corona-Zwangspause, war der gesamte Vorstand der Chorgemeinschaft, wobei ein Teil der Vorstand nur für die Hälfte der Wahlzeit (ein Jahr) zu wählen war. Die Wahlleitung übernahm Bürgermeisterin Heidrun Beck, die in ihrem Grußwort dem Verein und Führungsteam für sein ehrenamtliches Engagement im Dorf, der Stadt und der Region dankte. Dem Verein und seinen Führungsteam wünschte sie eine erfolgreiche Zukunft. Für ein Jahr gewählt wurden: Kassierer Erhard Heffner, die Beisitzerinnen Karin Körner, Simone Keppner und Anastasia Sander-Repp, Beisitzer Alfred Wagenblast, die Notenwartinnen Inge Höhnle und Ruth Schweizer, 1. Fähnerich Gisbert Jäcklein und 2. Fähnerich Bruno Hasenfuß sowie als Kassenprüfer Bruno Wagenblast und Johannes Schenk.

Für zwei Jahre wurden gewählt: als Vorsitzende (2er-Team) Inge Bauer und Inge Hasenfuß-Deschner, Schriftführerin Nadja Pfister, Beisitzerinnen Elisabeth Thüry, Inge Höhne sowie Josef Schenk und Gisbert Jäcklein als Beisitzer.

Gerne hätte man die verdienten und langjährigen Vereins- und Chormitglieder beim geplanten Festakt zum Vereinsjubiläum im März 2020 geehrt, doch Corona hat dies verhindert. Doch welche Bedeutung Ehrungen nicht nur für die zu Ehrenden, sondern auch für den Verein und die Öffentlichkeit haben machte Wolfgang Runge , Präsident des Sängerbundes Badisch-Franken, deutlich. Es sei für ihn besonders erfreulich, verdiente Sängerinnen und Sänger für ihr langjähriges Engagement im Auftrag des Sängerbundes Badisch-Franken (SBF), des Badischen Chorverbandes (BCV) und Deutschen Chorverbandes (DCV) ehren zu können, aber auch dem Verein (wenn auch nachträglich) die Urkunde des Badischen und Deutschen Chorverbands zum 125. Geburtstag überreichen zu dürfen.

Ehrungen

Geehrt wurden für 60 Jahre Sängerzeit und Mitgliedschaft Alois Baumann mit der Goldenen Ehrennadel (Zahl 60) des DCV, Ehrenvorsitzender Heinz Weber und Kassierer Erhard Heffner für 50 Jahre aktive Sängerzeit mit der Goldenen Ehrennadel des DCV (Zahl 50) und Ruth Schweizer für 50 Sängerinnenjahre mit der Goldenen Ehrenbrosche des DCV (Zahl 50).

Für 40 Jahre Singen im Chor erhielten Liselotte Heffner und Margot Wagenblast die Urkunde als Ehrenmitglieder der Chorgemeinschaft sowie die Goldenen Ehrenbrosche des BCV überreicht.

Zum Ehrenmitglied des Vereins wurde auch Vize-Chorleiterin Inge Bauer ernannt. Vom Badischen Chorverband erhielt sie für 40 Sängerinnenjahre die Goldene Ehrenbrosche überreicht.

Seit 40 Jahren singt auch Inge Höhnle in der Chorgemeinschaft, wofür ihr die Ehrenurkunde als Ehrenmitglied sowie die goldene Vereinsehrennadel überreicht wurde.

Die Vereinsehrennadel für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft erhielt Simone Keppner und die Goldenen Vereinsehrennadel für 40 Jahre Mitgliedschaft Erna Keppner, Reinhard Tomasch, Willfried Haun und Gerhard Keppner überreicht. Inge Hasenfuß-Deschner vom Vorstandsteam gratulierte und dankte den Geehrten für ihre Treue zum Verein und überreichte ihnen ein Präsent.

Präsident Wolfgang Runge überreichte anschließend die vom Badischen Chorverband verliehene Dankurkunde sowie die Jubiläumsurkunde des Deutschen Chorverbandes, verbunden mit einer Notenspende, zu überreichen. prewe