Grüne und FDP sind die Sieger der Landtagswahl – auch im Main-Tauber-Kreis. Deutliche Verluste musste dagegen die CDU einstecken. AfD und SPD verloren ebenfalls.

Main-Tauber-Kreis. Als erste Stadt im Kreis war am Sonntagabend Niederstetten mit der Auszählung der Wahlergebnisse fertig, dicht gefolgt von der Gemeinde Königheim. Aus beiden Ergebnissen ließ sich bereits eine Tendenz erkennen – zum klaren Nachteil für die CDU. Dem landesweiten Trend entsprechend verloren die Christdemokraten erneut deutlich an Rückhalt in der Bevölkerung. Unter dem Strich wuchsen die Verluste an diesem denkwürdigen Wahlabend im Vergleich zur Landtagswahl 2016 auf ein beachtliches Minus von 5,8 Prozent (gesamt 29,6 Prozent). Entsprechend groß war die Enttäuschung bei MdL Wolfgang Reinhart.

Gewinner der Landtagswahl waren auch auf Landkreisebene die Grünen, die gegenüber dem Rekordergebnis von 2016 nochmals Zugewinne verzeichneten (plus 5,8 Prozent, gesamt 27,1). Zulegen konnte am Sonntag aber auch die FDP (plus 0,9 Prozent, gesamt 8,4 Prozent).

Erneute Verluste setzte es sowohl im Land als auch im Kreis für die SPD (minus 1,1 Prozent, gesamt 10,4).

Die AfD, vor fünf Jahren noch einer der großen Sieger der Landtagswahl, verlor dagegen deutlich, blieb aber im Ergebnis noch zweistellig (minus 6,5 Prozent, gesamt 10,7).

Einen echten Achtungserfolg erzielten unterdessen die Freien Wähler im Kreis. Aus dem Stand holten sie 6,1 Prozent der Stimmen.

„Unter dem Strich ist das Ergebnis für die CDU enttäuschend, wir hatten uns mehr erhofft. Als CDU müssen wir nun geschlossen bleiben und das Beste aus dem Wahlergebnis machen. Gegenseitige Schuldzuweisungen wären kontraproduktiv. Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen“, ließ der Landtagsabgeordnete Professor Dr. Wolfgang Reinhart per Pressemitteilung wissen. Telefonisch war der CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag nicht zu erreichen. Die große Mehrheit der Baden-Württemberger sei mit der Arbeit der grün-schwarzen Landesregierung und der Regierungsfraktionen zufrieden. „Das haben alle Umfragen gezeigt. Daran sollten wir anknüpfen“, so Reinhart, der das Wahlergebnis als Votum für eine Fortsetzung der Regierungskoalition verstehe. Das Land brauche jetzt ein eingespieltes Team an der Spitze.

„Ich bin sehr zufrieden mit meinem Ergebnis“, sagte Dr. Leonhard Haaf zu seinem Abschneiden bei der Landtagswahl. Der Kandidat von Bündnis 90/Die Grünen hatte sich vorgenommen, die Zahlen von 2016 kreisweit zu verbessern und das ist ihm mit einem Plus von 5,8Prozent auch gelungen. „Die Leute haben uns abgenommen, dass wir bewahren und verändern wollen und als Land unter einem größeren Druck stehen.“ Froh sei er, dass der Kreisverband Main-Tauber der Grünen mit seiner überschaubaren Mitgliederzahl sehr viel erreicht habe. Auch über das landesweite Ergebnis freue er sich: „Damit werden wir zum dritten Mal hintereinander den Ministerpräsidenten stellen.“

Dem guten Zuwachs der Grünen stehen Verluste bei der AfD gegenüber. „Ich bin ganz stark enttäuscht und kann es gar nicht verstehen“, so Dr. Christina Baum. Sie wunderte vielmehr, dass in dem konservativen Wahlkreis Main-Tauber so viele Grün gewählt haben. „Die Grünen sind komplett konträr zu uns.“ Dass sie nochmals in den Landtag einziehen wird, glaubt sie nicht, da es starke Kreise für die AfD im Land gebe. „Nichtsdestotrotz werde ich hier weiter der AfD die Stange halten“, versprach sie.

„Das Ergebnis ist natürlich nicht, was ich mir erhofft habe. Doch im Vergleich zum Abschneiden auf Landesebene haben wir hier im Landkreis nicht so stark verloren“, so Anton Mattmüllers Resümee am Wahlabend. In den Orten, in denen er und seine Mitstreiter unterwegs waren und einen engagierten Wahlkampf führten, habe man das auch am Ergebnis gemerkt. „Wenn wir den Wahlkampf auf der Straße hätten machen können, wäre sicher mehr drin gewesen“, sagte der SPD-Kandidat. Doch er ist sich sicher: „Ich kann mir nichts vorwerfen.“

„Was Baden-Württemberg betrifft, ist das ein tolles Resultat für die FDP. Im Main-Tauber-Kreis hätte ich mir aber schon ein zweistelliges Ergebnis gewünscht“, sagte Jürgen Vossler, FDP-Landtagskandidat für den Main-Tauber-Kreis, im Gespräch mit den FN.

„Wir haben einen guten Wahlkampf geführt, aber es war eben schwierig, in diesem sehr CDU-dominierten Kreis. Immerhin haben wir hier besser abgeschnitten als vor fünf Jahren, insofern ist das zumindest ein kleiner Erfolg für uns“, so Vossler.

Info: Ein Dossier zur Landtagswahl mit allen Informationen finden Sie unter www.fnweb.de im Internet.