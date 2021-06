Camp für Kinder und Jugendliche

Gerichtstetten. Die Talentwerk-Fußballschule kommt vom 10. bis 12. September zum Fußball-Kids-Camp des SV Gerichtstetten. Kinder und Jugendliche von sieben bis 13 Jahre erleben drei Tage „Fußball Total“ und werden Trainern geschult, trainiert und betreut.

AdUnit urban-intext1

Für die sportliche Umsetzung des Camps ist die Talentwerk-Fußballschule und für die Organisation der SV verantwortlich. „Natürlich werden auch die Coronavorgaben eingehalten, was bereits auch beim letztjährigen Camp umgesetzt wurde“ heißt es in der Ankündigung der verantwortlichen. Das Camp-Trikot bekommen die Kinder vorab nach Hause geliefert.

Am 10. September um 14 Uhr startet das Camp mit der Begrüßung. Von Freitag bis Sonntag werden fünf Trainingseinheiten absolviert. Drei Tage lang werden fußballerische Techniken, koordinative und kognitiven Fähigkeiten sowie an allen Tagen Torwarttraining geschult. Im Beitrag enthalten sind ein Trikot, eine Sporthose, Stutzen und ein eigener Ball. Die Kids werden in den Pausen an allen drei Tagen mit Getränken, Obst, Kuchen und Häppchen versorgt. Natürlich werden in die Einheiten auch wieder viel Spaß und kleine Wettkämpfe eingebaut. Am Sonntag findet dann ab 12 Uhr ein Kleinfeldturnier statt. Die Plätze werden nach den Anmeldeeingängen vergeben. Informationen finden Interessierte unter www.facebook.com/SVGerichtstetten oder www.talentwerk-fussballschule.de. Anmeldungen per E-Mail an feiler.sven@googlemail.com.