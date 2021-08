Breites Bündnis initiiert Boxberger Klimapilgerweg

Boxberg. Am Sonntag, 12. September, kann jeder einen kleinen Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung leisten. So sehen es die Initiatoren des Klimapilgerwegs in Boxberg, der von 11 bis 16-30 Uhr stattfindet. Ein breites Bündnis von Generationennetzwerk, Verein Akzente, evangelische Erwachsenenbildung, Nabu, das Staatliche Forstamt und die evangelischen Kirchengemeinden Boxberg-Wölchingen sowie Schüpfer Grund hat sich zusammengeschlossen, um eine solche Wanderung auf die Beine zu stellen und gleichsam das Bewusstsein für den Naturschutz zu stärken. Ziel ist, die n Teilnehmer zu einem nachhaltigen Lebenswandel zu animieren und zum Nachdenken anzuregen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1