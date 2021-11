Boxberger Steinkreuze sind „Zeugen von Schuld und Sühne”

Boxberg. Wer vor 500 Jahren einen Menschen unbeabsichtigt umbrachte, musste oft ein Sühnekreuz aufstellen, entweder am Tatort oder an einer Weggabelung. Unter den Landkreisen in Baden-Württemberg weist der Main-Tauber-Kreis mit Abstand die meisten Steinkreuze auf: rund 100 (früher einmal 150). Der Volksmund bringt die steinernen Sühne-Zeugen oft mit späteren (erdichteten oder tatsächlichen) Ereignissen in Verbindung.

Tillmann Zeller, ehemaliger Fachlehrer und Berater beim Landwirtschaftsamt Bad Mergentheim hat sich intensiv mit den Kulturdenkmalen beschäftigt. Sie stammen aus der unruhigen spätmittelalterlichen Zeit, als das Faustrecht dominierte. Es gab noch kein staatliches Rechtsmonopol. Man setzte Ansprüche gegenüber anderen selbst durch, häufig mit Gewalt. Wurden die gewalttätigen Vorhaben planmäßig durchgeführt, war dies eine Art Privatkrieg (Fehde). Zeller zitierte den Reichsritter Ulrich von Hutten, der 1518 das gefährliche Leben beschreibt: „… wenn ich aus dem Haus gehe, muss ich fürchten, denen in die Hände zu fallen, mit denen mein Fürst Händel oder Fehde hat. An seiner Stelle überfallen sie mich und schleppen mich fort“.

Selbstjustiz und das Tragen von Waffen waren üblich. Häufig kam es zu unbeabsichtigten Tötungsvorgängen. Die damalige Reaktion darauf war die Blutrache. Ein todbringendes Vorgehen wurde mit tödlichem Gegenangriff beantwortet. Und es begann eine Spirale der Gewalt. Als Lösung des Konflikts besann man sich auf alte germanische Volksrechte, die Versöhnungsmaßnahmen als Schadensersatz nach Totschlag vorsahen. So musste der Täter ein Sühnekreuz aufstellen. Zudem eine Wallfahrt antreten, der Familie des Opfers eine Entschädigung zahlen und Messen lesen lassen.

Mit Einführung der Halsgerichtsordnung durch Kaiser Karl V. im Jahre 1533 wurden private Abmachungen nicht mehr geduldet. An ihre Stelle trat das ordentliche Gericht, das den Täter nach dem neuen Recht verurteilte. Die Sühneverträge wurden offiziell abgeschafft, lebten jedoch stellenweise noch bis ins 17. Jahrhundert hinein.

Die Sühnekreuze waren meist inschriftlos, aber oft mit einem Zeichen oder Symbol. Die Bevölkerung konnte nicht lesen, der Anlass des Kreuzes wurde vergessen. Aber der steinerne Zeuge stand da, „verlangte“ nach einer Erklärung. So wurden Erklärungen erdichtet: Häufig Verbindungen zu Kriegsereignissen gezogen. Oder zu fahrendem Volk (Zigeuner, fremde Fuhrleute), zu Personen, die sich eher außerhalb der Ortschaft aufhielten (Schäfer, Handwerker auf Wanderschaft).

Der Referent zeigte Fotos von Boxberger Sühnekreuzen und beschrieb deren Umdeutung. Das sogenannte „Schwedenkreuz“ bei Windischbuch wird oft in Verbindung mit dem Dreißigjährigen Krieg gesetzt. Ein schwedischer Offizier vermisste seinen Geldgurt und erstach irrtümlich voreilig seinen Burschen. Als „Russenkreuz“ ist es ein Kosake, der seinen Burschen beim Rückzug 1814 irrtümlich niedersticht. Das Sühnekreuz nahe Oberschüpf wird „Blutstein“ genannt, weil angeblich ein eifersüchtiger Bursche im Streit um ein Mädchen einen durchziehenden Schäfer mit einer Hippe (Rebmesser) erstochen habe. Der Täter musste die Untat mit dem Tode büßen. Sein Vater ließ den Stein an der Stelle des Mordes errichten.

Sind mehrere Steinkreuze an einem Ort aufgestellt, spricht man von einem Steinkreuznest. In Reicholzheim ist das weltweit größte Steinkreuznest zu bewundern: 14 Kreuze aus Buntsandstein unterschiedlicher Art. Der Volksmund deutet die Häufung wie folgt: Bei einer Tanzmusik hätten sich 14 junge Männer im Streit um ein Mädchen gegenseitig erschlagen.

Eine andere Version besagt, der Bruder des Mädchens sei über den Tod der (dann 13 Erschlagenen) so wütend geworden, dass er seine Schwester auch noch tötete.

In Bad Mergentheim an der Wolfgangsbrücke sind sechs Sühnekreuze und eine Kreuzigungsgruppe vereint. Letztere mussten die Mergentheimer aufstellen, weil sie sich gegen die Herrschaft des Deutschen Ordens aufgelehnt hatten. Die Kreuze standen ursprünglich in der nahen Kapelle. Weil ein Sühnekreuz eine leicht geöffnete Schneiderschere als Relief zeigt, meint die volkstümliche Überlieferung, hier hätten sich Handwerksburschen erschlagen. Einer sei Schneider gewesen. Häufiger hört man den Bezug zum Bauernkrieg. An dessen Ende wurden in Mergentheim einige Anführer hingerichtet. Auch die neuere Zeit wird zur Erklärung zitiert. Als die Stadt 1809 zu Württemberg kam, gab es Widerstand, der mit Todesurteilen niedergeschlagen wurde.