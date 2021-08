Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Klimapilgerweg - Am Sonntag, 12. September, will eine breite Organisatorengruppe das Thema Naturschutz in unterschiedlichen Facetten vorstellen Boxberger Klimapilgerweg ein Tag zur Bewahrung der Schöpfung

Klima und Nachhaltigkeit stehen im Mittelpunkt des Klimapilgerwegs. Am Sonntag, 12. September, kann jeder einen kleinen Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung leisten.