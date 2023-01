Boxberger Gemeindereform vor 50 Jahren abgeschlossen

Boxberg. Vor 50 Jahren fand die Gemeindereform im Boxberger Raum ihren vorläufigen Abschluss: Zum Jahreswechsel 1972/73 traten sieben Gemeinden der neuen Stadt Boxberg bei: Angeltürn, Bobstadt, Epplingen, Lengenrieden, Schwabhausen, Uiffingen und Windischbuch. Zwei Gemeinden, Unterschüpf und Kupprichhausen, gehörten als Stadtteile schon seit Juli 1971 zu Boxberg, und der Zusammenschluss der Hauptorte Boxberg, Schweigern und Wölchingen zur neuen Stadt wurde ab 1. Dezember 1972 rechtskräftig.

Heftige Diskussionen

Am 20. Dezember 1972 setzten dann die Bürgermeister oder -Stellvertreter der sieben kleineren Gemeinden ihre Unterschrift unter die Eingliederungsverträge, wirksam zum Jahreswechsel (1. Januar 1973). In sechs der sieben Gemeinden hatten die Gemeinderäte – oft nach heftigen Diskussionen – einstimmig der Eingemeindung zugestimmt. Die Aufgabe der jahrhundertelangen Selbständigkeit wurde jeweils mit der Einführung der Ortschaftsverfassung etwas „verzuckert“: die Orte erhielten örtlich zu wählende Ortschaftsräte.

Die Wappen der 13 Boxberger Stadtteile. Der Zusammenschluss der Gemeinden zur Stadt Boxberg war kein leichter Prozess, aber für die Zukunftsfähigkeit der Kommunen sicherlich der richtige Weg. © Dr. Dieter Thoma

Die bisherigen Bürgermeister wurden dabei bis zum Ablauf ihrer Amtszeit automatisch Ortsvorsteher. Dabei handelte es sich in Angeltürn um Alois Böres, in Bobstadt um Wilhelm Rumm, in Epplingen um Adolf Dörzbacher, in Lengenrieden um Stellvertreter Artur Braun, in Schwabhausen um Emil Weber, in Uiffingen um Hermann Blesch und in Windischbuch um Eugen Albrecht. Zugleich wurden die bisherigen Gemeinderäte dieser Ortschaften automatisch Ortschaftsräte (bis zu den ersten Ortschaftsratswahlen im April 1975).

Bemerkenswerte Ansprache

Am Neujahrstag 1973 hielt der Uiffinger Hermann Blesch über die Ortsrufanlage folgende bemerkenswerte Ansprache:

„Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Uiffingen! Vor zwölf Stunden ist das Jahr 1972 zu Ende gegangen. Vor zwölf Stunden haben wir die Schwelle zum Jahr 1973 überschritten. Es ist dies eine Begebenheit, die sich regelmäßig jedes Jahr wiederholt. In diesem Jahr hat der Jahreswechsel für die politische Gemeinde eine besonders einschneidende Veränderung gebracht. Seit zwölf Stunden sind wir keine selbständige Gemeinde mehr. Wir sind, wie alle unsere Nachbargemeinden, verwaltungsmäßig in die Stadt Boxberg eingegliedert. Seit zwölf Stunden haben wir keinen eigenen Gemeinderat mehr. Seit zwölf Stunden auch – was meine Person anbetrifft – keinen Bürgermeister mehr. Es war wohl die schwerste Entscheidung, vor die ich mit dem Gemeinderat gestellt wurde. Die Zeichen der Zeit und das Gesetz im Hintergrund kommen sehend, haben wir freiwillig so entschieden. Entschieden auch nach dem Willen unserer Einwohnerschaft, die sich bei der Anhörung mit Mehrheit für die Eingliederung aussprach. Wenn wir nun an der Schwelle zu einer neuen Ära im kommunalen Geschehen stehen, so wollen wir optimistisch sein und hoffen, dass sich nach den sicher unvermeidlichen Anfangsschwierigkeiten alles zum Guten wenden möge. Es ist wichtiger denn je, dass jeder an dem Platz, an dem er steht . . . weiterhin seine Aufgaben erfüllt zum Wohle unserer Gemeinde Uiffingen. So wünsche ich allen Einwohnern für 1973 alles Gute und vor allem Gesundheit und Wohlergehen.“

Neuwahlen

Neuwahlen sollten die nächsten Monate der neuen Stadt prägen. Bei der Bürgermeisterwahl am 11. März 1973 setzte sich der 25-jährige Verwaltungs-Amtmann Franz Zipperle mit 2270 Stimmen (65 Prozent) deutlich gegen den fast 40-jährigen Oberleutnant Horst Karl Schütz (1225 Stimmen) durch. Bei der ersten Gemeinderatswahl am 8. April 1973 gewannen die beiden Wahlvorschläge „Bürgerliste“ (mit 22 041 Stimmen) und „Freie Wählervereinigung“ (mit 22 896 Stimmen) sämtliche 20 Stadtratssitze, da es noch keine Ausgleichsmandate für die dritte Wahlvorschlags-Liste „SPD“ (mit 6245 Stimmen) gab. Als 13. Stadtteil kam schließlich im August 1974 noch Oberschüpf zur Stadt Boxberg.