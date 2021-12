Boxberg steht auf solidem finanziellen Fundament

Boxberg. Einen wahren Zahlenmarathon musste der Boxberger Gemeinderat in seiner vorletzten Sitzung des Jahres 2021 hinter sich bringen. Neben dem Abschluss der Jahresrechnung 2020 stellte Stadtkämmerer Jürgen Kilian den Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2020, den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Stadt Boxberg, die Zahlen für den Betrieb des Boxberger Freibades und den Jahresabschluss der Beteiligungs-GmbH Stadt Boxberg vor. Der Jahresabschluss ist gemäß der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen. Dieser Verpflichtung kam der Stadtkämmerer fristgerecht nach und er bekam am Ende seiner sehr detaillierten Ausführungen verdienten Applaus von den Gemeinderäten.

In den Zahlen des Jahresabschlusses wurde einmal mehr deutlich, dass die Stadt Boxberg auf einem soliden finanziellen Fundament seht. Das Jahresergebnis von rund 2,95 Millionen Euro kann sich sehen lassen und bildet mit den gebildeten Rücklagen eine stabile und beruhigende Grundlage für die anstehenden Beratungen des Haushaltsplanes für 2022. Im Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2020 ergaben sich kaum Veränderungen zum Vorjahr wie der Kämmerer betonte.

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Stadt Boxberg für das Rechnungsjahr 2020 wurde von der Finanzverwaltung erstellt und von der LGG Steuerberatungsgesellschaft geprüft. Nach den geprüften Unterlagen schließt der Jahresabschluss mit einem Gewinn von rund 47 300 Euro ab, der auf die neue Rechnung vorgetragen wird. Ob sich daraus eine Senkung des Wasserpreises ergeben wird, ließ der Stadtkämmerer offen.

Das Boxberger Freibad (Umpfertalbad) wird als Betrieb gewerblicher Art geführt. Der Jahresabschluss 2020 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 173 00000 Euro aus. Der Jahresfehlbetrag wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Für den Fehlbetrag, so Jürgen Kilian, seien nicht alleine die rückläufigen Besucherzahlen im Coronajahr 2020 verantwortlich, denn auch bereits im Jahre 2019 betrug das Minus in der Schwimmbadabrechnung rund 178 000 Euro.

Für das Defizit im Jahr 2020 , so der Kämmerer, seien auch mit die hören Betriebs- und Unterhaltskosten ursächlich.

Erfreulicher waren die Zahlen für den Jahresabschluss 2020 der Beteiligungs-GmbH Stadt Boxberg. Der Kommanditanteil der Beteiligungs-GmbH an der EE BürgerEnergie Boxberg GmbH & Co KG betrug 2020 rund eine Million Euro. Ferner ist die Beteiligungs-GmbH mit 628 200 Euro an der Stadtwerk Tauber Beteiligungsgesellschaft mbH beteiligt. Die Stadt Boxberg erhielt für 2020 Erträge aus Beteiligungen von rund 73 900 Euro von der EE BürgerEnergie Boxberg GmbH & Co. KG. Der ausgewiesene Jahresüberschuss von rund 56 500 Euro wird nach dem Beschluss des Gemeinderates auf die neue Rechnung vorgetragen. pal