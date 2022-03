Boxberg: Sanierung oder Neubau des evangelischen Kindergartens

Boxberg. Die Situation der Kindergärten in der Gesamtstadt Boxberg bereitet aktuell keine Kopfschmerzen, wie in der Sitzung des jüngsten Gemeinderates am Montag von der im Hauptamt für die Kindergärten und Schulen der Stadt zuständigen Mitarbeiterin Bettina Karl dargestellt wurde. Auf lange Sicht könnte sich allerdings in der der Kernstadt Boxberg und im Stadtteil Schweigern die Lage ändern, denn dort liegen, bedingt durch die steigende Bautätigkeit, bereits Anfragen von Bauwilligen vor, deren Kinder später die dortigen Betreuungseinrichtungen besuchen werden. Noch ungeklärt ist auch die Frage, ob man das Gebäude des evangelischen Kindergartens in Boxberg grundlegend sanieren soll oder ob ein kompletter Neubau die effektivere Lösung wäre. Eine Sanierung wäre wohl die schlechtere Variante, aber da, so die Kupprichhäuser Ortsvorsteherin Karin Körner, die dem Arbeitskreis „Kindergärten“ angehört, erfolgen derzeit Gespräche und Überlegungen im Arbeitskreis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Gemeinderat notiert Die Bürgermeisterin informierte über die zwischenzeitlich erfolgte Unterbringung von zwölf Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, darunter acht Kinder, die alle privat aufgenommen wurden. Die drei Kleinkinder im Alter von drei Jahren, werden in einer dafür eingerichteten Spielgruppe in Unterschüpf in den dort vorhandenen Wohncontainern des Kindergartens, zusammen mit ihren Müttern betreut. In diesem Zusammenhang wies die Rathauschefin darauf hin, dass der Landkreis mit der Bitte an die Stadtverwaltung herangetreten sei, weitere Wohngelegenheiten für Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet zur Verfügung zu stellen. Wer helfen will, kann sich bei der Stadtverwaltung melden. pal

Zur Überprüfung des Rechtsanspruchs der Eltern wurden Ende Dezember 2021 alle Eltern angeschrieben, deren Kinder zum Stichtag 1. September 2022 zwischen neun Monaten und zweidreiviertel Jahre alt sind. Danach haben Kinder ab dem vollendeten ersten bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres einen Anspruch auf frühkindliche Förderung. Der Jugendhilfeträger (Main-Tauber-Kreis) ist damit verpflichtet, bei Bedarf den Eltern einen Kindergartenplatz für ihr Kleinkind zur Verfügung zu stellen.

Mehr zum Thema Blick in die Stadtgeschichte Boxberg: Umpfer wurde zur „Oder-Neiße-Linie” Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Sparvorgaben Im Bezirk Adelsheim-Boxberg soll keine evangelische Kirche schließen Mehr erfahren

Derzeit besteht in den Kinderkrippen im katholischen und evangelischen Kindergarten in Boxberg die Möglichkeit, Kinder ab dem ersten Lebensjahr zu betreuen. In den Kindergärten „Kinderhaus“ Oberschüpf, evangelischer Kindergarten Schwabhausen, evangelischer Kindergarten Uiffingen und städtischer Kindergarten „Wirbelwind“ Unterschüpf werden Kinder ab zwei Jahren aufgenommen. Im evangelischen Kindergarten „Pusteblume“ in Schweigern können Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt betreut werden.

Weiter stehen auch qualifizierte Tagesmütter zur Verfügung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Insgesamt betraf die Umfrage, laut dem Melderegister, 135 Kinder. 79 Rückmeldungen mit den entsprechenden Bedarfsanmeldungen gingen bei der Stadt Boxberg ein. Nach der Abstimmung mit den Kindergartenleitungen konnte für 113 Kinder (acht Kinder ziehen im nächsten Kindergartenjahr zu) der Bedarf für die Betreuung unter drei Jahren geklärt werden. Für 30 Kinder liegt keine Rückmeldung vor. Die entsprechenden Zahlen der einzelnen Kindergärten wurden in der Sitzung vorgetragen. Demnach bieten die Kindergärten der Gesamtstadt Boxberg insgesamt 300 Kindergartenplätze und 20 Krippenplätze an.

Für die Zukunft, so Bürgermeisterin Heidrun Beck, stellt sich für die Kernstadt Boxberg und im Stadtteil Schweigern wohl am ehesten die Frage nach einer Aufstockung der vorhandenen Plätze, was auch durchaus machbar sei.

Diese Erkenntnis sei schon alleine aus der dort herrschenden regen Bautätigkeit und den bereits vorliegenden Vorreservierungen abzuleiten.

Die vorgelegten Zahlen wurden von den Ratsmitgliedern zustimmend zur Kenntnis genommen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3