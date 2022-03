Boxberg: Günther Geier für 125 Blutspenden ausgezeichnet

Boxberg. Einer angenehmen Pflicht kam die Boxberger Bürgermeisterin Heidrun Beck zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Montag in der Umpfertalhalle nach: Sie durfte zusammen mit dem DRK-Stadtverbandsvorsitzenden Bernd Raupach, eine stattliche Anzahl von Bürgern der Stadt für mehrmaliges freiwilliges und unentgeltliches Blutspenden mit der Goldenen Ehrennadel des Blutspendedienstes Baden-Württemberg-Hessen auszeichnen. Beck betonte die Wichtigkeit dieser Einrichtung, die auf die freiwillige Bereitschaft der Bürger angewiesen sei und sie würdigte dabei auch den Einsatz der DRK-Helferinnen und Helfer, die auch für den reibungslosen Ablauf des seit langem bestehenden Corona-Testzentrums in der Umpfertalhalle verantwortlich seien.

Mit dem uneigennützigen Engagement der Blutspender konnte wieder vielen Menschen, die einen Unfall erlitten haben oder eine schwierige Operation zu überstehen hatten, geholfen werden, so die Bürgermeisterin. „Diesen Spendern gebührt unser Dank“. Es verdiene größte Hochachtung der Gesellschaft in welch beispielhafter Weise sich die Blutspender, aber auch die Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes, über viele Jahre hinweg, in selbstloser Opferbereitschaft für die Rettung von Schwerkranken und Verletzten einsetzen.

Das DRK, sei ein Partner, auf den man sich immer verlassen könne. Umso mehr freue es sie, dass nach der ausgefallenen Blutspenderehrung im Vorjahr, bedingt durch die Corona-Pandemie, jetzt wieder eine Blutspenderehrung stattfinden könne.

Zusammen mit dem DRK-Stadtverbandsvorsitzenden Bernd Raupach überreichte Heidrun Beck anschließend die Ehrenurkunde und die Blutspender-Ehrennadel in Gold und Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl an folgende Bürgerinnen und Bürger der Stadt Boxberg (In Klammer die Spendenzahl): Alwin Deissler (10) Julia Löffler (10), Helmut Meier (10), Markus Stolzenberger (10), Ulrike Huth (25), Matthias Kohler (50), Sandra Metzger (50), Dana Stein (50), Wilma Weiß (50), Heinz Weber (75), Ernst Pikart (100) und Günther Geier (125). pal