Boxberg: Elf Hektar für die „Menü-Manufaktur” anrichten

Boxberg. Die Hofmann Menü-Manufaktur mit Firmensitz in Schweigern plant eine vollkommen neue, innovative Fabrik beim Gewerbegebiet „Am Seehof“ auf Gemarkung Windischbuch. Dort möchte das Unternehmen mit seinen rund insgesamt etwa 1200 Beschäftigten, davon etwa 800 im Raum Boxberg, seine bisherigen drei Produktionsstandorte Boxberg, Schweigern und Tauberbischofsheim in einem Neubau zusammenführen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der öffentlichen Sitzung des Boxberger Gemeinderats am Montagabend in der Umpfertalhalle erläuterte Architektin Christine Jouaux vom Ingenieurteam Jouaux aus Grünsfeld Grundzüge und Details eines entsprechenden Bebauungsplanentwurfs für ein eingeschränktes Industriegebiet. Im Anschluss an die Präsentation und Erörterung von Nachfragen sprach sich das Gremium einstimmig für die Offenlegung des B-Planentwurfs „Klinge“ aus, der die planungsrechtliche Grundlage für den Neubau darstellt.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

In der öffentlichen Ratssitzung Ende Juni 2021 hatten Vertreter der Firma Hofmann-Menü ihr Anliegen dem Gemeinderat vorgestellt (wir berichteten). Benötigt werde ein rund elf Hektar großes zusammenhängendes Areal in einem Gewerbe- oder Industriegebiet, in dem das Projekt aufgrund seines Umfangs entwickelt werden könne. Dies sei nach Prüfung dreier Standortalternativen nur beim Gewerbegebiet, „Am Seehof“ realisierbar, erklärte Christine Jouaux. Der im Regionalplan Heilbronn-Franken ausgewiesene Siedlungsschwerpunkt für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen könne durch eine Erweiterung um 25 Prozent sukzessive mit Zustimmung des Regionalverbandes weiterentwickelt werden. Eine erste Abstimmung mit dem Landratsamt sowie dem Regionalverband sei bereits erfolgt.

Das hierfür überplante Grundstück, das sich momentan noch im Eigentum des Landes Baden-Württemberg und in landwirtschaftlicher Nutzung befindet, verfügt über einen direkten, knotenfreien Anschluss über den Autobahnzubringer (K2877 / B292) an die A 81, ohne dass Boxberger Ortsdurchfahrten für Transportverkehr unter anderem durch die firmeneigenen 80 LKW genutzt werden müssten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Geplant ist ein klimaschonender Fabrikneubau mit modernen Produktionsanlagen, energieeffizienten Tiefkühllagern sowie einer hochwertigen Architektursprache für Verwaltung und Gesamtanlage, die sich adäquat in den ländlichen Gewerbestandort Seehof einfügen soll. Eine ökologische Aufwertung durch Wald- und Baumpflanzungen sowie Rückhaltung von Regenwasser in Teichanlagen sollen den Eingriff in den Naturhaushalt ausgleichen. Zur Berücksichtigung des Schutzgutes „Klima“ ist auf dem Gebäudedach eine circa 8000 Quadratmeter flächige Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 700 kWp beabsichtigt. Die Firma Hofmann Menü-Manufaktur als Abnehmer von Schweinefleisch der Landesanstalt für Schweinezucht (LSZ) Boxberg werde deren direkter Nachbar, so dass viele Lkw-Fahrten entfallen würden.

Bürgermeisterin Heidrun Beck bezeichnete die geplante neue Fabrik „Manufutur“ als „eminent wichtiges Projekt für die Firma, die Stadt Boxberg und den Landkreis“. Sie bekräftigte, dass sowohl das Landratsamt als auch der Regionalverband Heilbronn-Franken den Standort befürworten. Auf Gemarkung Boxberg gebe es kein ausreichend großes Grundstück, das die Fortentwicklung der „Menü“ ermögliche, unterstrich Beck. Die Verlagerung und Aufgabe des innerörtlichen Produktions- und Logistikstandorts in Schweigern berge vielfältige Entwicklungspotenziale.

Für die LSZ als einem Hauptlieferanten der Hofmann Menü-Manufaktur wäre die räumliche Nähe der künftigen Fabrik ebenfalls von Vorteil. Entscheidend sei jedoch, dass es durch den Neubau der Fabrik zu keinen Unverträglichkeiten mit der LSZ und deren Zukunftsplanung komme. Deshalb seien sowohl vom Land als auch von der Stadt unabhängige Immissionsgutachten beauftragt worden. „Beide Fachbüros kommen zu dem Ergebnis, dass die Verträglichkeit der LSZ und der künftigen Fabrik grundsätzlich gewährleistet werden kann“, resümierten Bürgermeisterin und Architektin Jouaux.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Vor diesem positiven Hintergrund hoffen wir, dass die endgültigen Verhandlungen mit dem Finanzministerium über den Erwerb des landeseigenen Grundstückes nun auch zeitnah abgeschlossen werden können“, hob Heidrun Beck hervor.