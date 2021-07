Bosberger Menü-Manufaktur sendet Essen an Flutopfer

Boxberg. Nach der Flutkatastrophe in weiten Teilen Deutschlands unterstützt die Menü-Manufaktur Hofmann aus Boxberg-Schweigern den Malteser Hilfsdienst und das Deutsche Rote Kreuz bei ihrer Hilfsaktion für die Betroffenen in Ahrweiler in Rheinland-Pfalz und in Erftstadt und Rheinbach in Nordrhein-Westfalen. Hofmann spendet 10 000 vollwertige, schockgefrostete Menüs, die ab dieser Woche in der schwer betroffenen Region ankommen und vor Ort von den Helferinnen und Helfern zubereitet und verteilt werden. „Wir sind in Gedanken bei den Menschen, die durch das Hochwasser ihr Hab und Gut, ihr Zuhause oder sogar ihre Angehörigen verloren haben, und bei ihren Helfern. Es ist für uns selbstverständlich, in so einer Situation Solidarität zu zeigen und die Hilfsorganisationen, zu unterstützen“, so Anders Kristiansen, Executive Chairman.

