Wertheim. Eine Blutspendeaktion des Deutschen Roten Kreuzes findet am Mittwoch, 19. Januar, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Main-Tauber-Halle, Untere Leberklinge 13, in Wertheim statt.

Zur Sicherheit der Spender muss im Vorfeld ein Termin reserviert werden. Alle verfügbaren Termine findet man online unter: terminreservierung.blutspende.de.

Bei allen DRK-Blutspendeterminen gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet). Entsprechende Nachweise sind mitzubringen (Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter als 48 Stunden). Um Wartezeiten und größere Menschenansammlungen vor Ort zu vermeiden, können keine Tests beim Blutspendetermin vor Ort angeboten werden.

Nach einer SARS-CoV-2-Impfung dürfen Interessierte, vorausgesetzt sie fühlen sich wohl, am Folgetag der Impfung Blut spenden. Wer Blut spendet, sollte generell gesund sein und sich fit fühlen.

Info: Alle Informationen gibt es unter www.blutspende.de/corona im Internet oder über die kostenfreie Service-Hotline 0800/1194911.