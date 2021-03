Boxberg. Der Ansturm hält sich in Grenzen. Bislang haben sich rund 40 Bürger und -innen einen Platz für die öffentliche Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl am Freitag, 5. März, um 18 Uhr in der Boxberger Umpfertalhalle reservieren lassen. 100 Personen können teilnehmen.

Die Vorstellungsrunde können Interessierte live unter https://youtu.be/JKoD3DiVOKw im Internet mitverfolgen. Den Link zu dem Livestream finden Interessierte auch auf der Startseite der Homepage der Stadt (www.boxberg.de).

Einen Mitschnitt der Kandidatenvorstellung wird die Verwaltung zeitnah nach der Veranstaltung auf der Internetseite von Boxberg veröffentlicht. hut