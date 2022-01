Bernhard Löffler geht in Ruhestand

Odenwald-Tauber. Als im Oktober 2009 bei einer Strukturreform des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) die neue Region Nordwürttemberg gegründet wurde, hätte niemand gedacht, dass diese im Februar 2022 bereits wieder Geschichte ist.

Zur DGB-Landeskonferenz am 29. Januar wird offiziell der DGB Baden-Württemberg neu in sechs Regionen strukturiert. Die bisherige DGB Region Nordwürttemberg wird in die bereits vor 2009 bestehenden Regionen Stuttgart und Heilbronn-Franken zurückgebildet. Der Bereich Ostwürttemberg wird zur neuen Region DGB Südostwürttemberg zugeordnet werden.

Die DGB Region Nordwürttemberg war in der Zeit ihres Bestehens mit rund 350 000 Mitgliedern und der großen Fläche Nordwürttembergs die mit Abstand mächtigste Region der Republik. Drei Mal wurde Bernhard Löffler zum DGB-Regionsvorsitzenden gewählt. Er hat da-mit die gesamte Zeit die Geschicke der wirtschaftlich starken Region gelenkt. In der Region fanden durchgängig jährlich 14 Maikundgebungen und jeweils circa zehn Frauentags- und Antikriegstags-Veranstaltungen statt.

Für mehr Frauengerechtigkeit

Der DGB-Regionsvorsitzende: „Alle Aktivitäten wären ohne das Engagement von elf DGB-Stadt- und Kreisverbänden und einem tollen Team nicht möglich gewesen. Mit unseren Veranstaltungen haben wir zu mehr Frauengerechtigkeit beigetragen und haben unübersehbare Zeichen für den Frieden gesetzt. Das Motto ,Für gute Arbeit und soziale Gerechtigkeit‘ hat uns mit den Einzelgewerkschaften in den Tarifauseinandersetzungen vorwärts ge-bracht, unser Kampf um einen gesetzlichen Mindestlohn und die Bildungszeit in Baden-Württemberg war 2015 erfolgreich.“

Zur Auflösung der DGB Region Nordwürttemberg führt Löffler weiter aus: „Die Neuaufteilung ist der richtige Schritt in die Zukunft. Nicht nur, dass ein kleiner Personalaufbau nun erfolgt, sondern auch die kleineren Regionen besser gestaltbar werden. Die neuen Regionen entsprechen eher den wirtschaftlichen Regionen Baden-Württembergs und machen den DGB insgesamt als wirtschaftspolitischen Akteur in Zeiten von Transformation und Digitalisierung noch wichtiger und schlagkräftiger.“

Vorfreude auf das Rentnerleben

Mit dem Ende der DGB-Region Nordwürttemberg geht Bernhard Löffler nach über 30 Jahren Tätigkeit im DGB in Rente: „Es freut mich, dass mir drei Regionsgeschäftsführerinnen in Heilbronn, Stuttgart und Reutlingen nachfolgen, das stärkt die Frauenpräsenz immens. Neben einigen ehrenamtlichen Engagements freue ich mich nun auf Lesen, Kultur und Reisen.“ dgb