Bekommt Uiffingen Naturkindergarten?

Uiffingen. Auf sehr große Resonanz bei der Bevölkerung stieß auch die zweite Sitzung des Boxberger Gemeinderates in Uiffingen, zu der sich die Ratsmitglieder am Montag im Rathaus des Stadtteiles einfanden. Im Mittelpunkt der Sitzung stand die sehr intensive Aussprache zur geplanten Neuregelung der Sportplatzberegnung der Anlagen in Bobstadt, Boxberg, Schwabhausen, Schweigern, Uiffingen, Unterschüpf und Windischbuch und der Tennisplätze in Schweigern.

Renovierung zu teuer

Von großem Interesse, vor allem für die Uiffinger Bürger, waren auch die Informationen von Bürgermeisterin Heidrun Beck zum geplanten Naturkindergarten in Uiffingen. Da eine dringend notwendige Renovierung der jetzigen Kindergartenräume im Uiffinger Pfarrhaus den Kostenrahmen sprengen würde, will man zusammen mit dem kirchlichen Träger der Einrichtung auf dem Gelände zwischen der alten Kläranlage und dem Sportplatz des SV Uiffingen einen Naturkindergarten einrichten.

Im Gemeinderat notiert Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis hat Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung, nebst Haushaltsplan, für das Haushaltsjahr 2023 sowie des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Stadt Boxberg“ für das Wirtschaftsjahr 2022 bestätigt. Der Boxberger Gemeinderat bestätigte die Wahl von Harry Schroth zum Boxberger Stadtkommandanten der Freiwilligen Feuerwehren sowie von Tobias Britsch als dessen Stellvertreter. Die Stadt Boxberg baut das Regenüberlaufbecken 2 in Unterschüpf. Nach Beendigung der Betonarbeiten muss das Regenüberlaufbecken mit einer mechanischen Technik ausgerüstet werden, die der Steuerung und Überwachung des Beckens dient. Auf Grund der anspruchsvollen Arbeiten wurde eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt. Bei der Submission lag nur das Angebot der Firma UFT, Bad Mergentheim, mit einer Bruttoangebotssumme von 52 919 Euro vor. Das Angebot wurde vom Ingenieurbüro Jouaux überrechnet und auf seine Richtigkeit überprüft. Der Gemeinderat stimmte der Vergabe zu. Den von Volker Metzger vorgestellten Bauanträgen in Windischbuch, Oberschüpf, im Gewerbegebiet beim Seehof und auf Gemarkung Bobstadt, wo ein Mobilfunkmast aufgestellt werden soll, stimmte das Gremium zu. Unter Verschiedenes teilte die Bürgermeisterin mit, dass sich die Stadt Boxberg am Stadtradeln-Wettbewerb vom 14. Juni bis 4. Juli beteiligen werde. Dem Vernehmen nach werden die beiden Stellvertreter die Bürgermeisterin beim Wettbewerb vertreten.

In einer Bürgerversammlung hatte Bürgermeisterin Beck die Idee bereits in der vergangenen Woche vorgestellt. Informationen holte sich die Verwaltung bei einer Besichtigung ähnlicher Einrichtungen in Buchen und Lauda. Von Seiten der zuständigen Ämter, so die Bürgermeisterin, seien keine Einwände gegen das Vorhaben zu erwarten und auch mit der Planung könnte man relativ schnell vorankommen, da kein aufwendiges Bebauungsplanverfahren durchgeführt werden müsste.

Auch aus den Reihen des Gemeinderates und der Zuhörer, die sich unter Punkt Verschiedenes zu Wort melden konnten, wurde das Vorhaben „Naturkindergarten“ positiv aufgenommen. „Das könnte etwas richtig Gutes werden“, meinte ein Besucher und er äußerte auch gleich die Bitte, dass die Uiffinger Kinder bei der Vergabe der Belegung des Naturkindergartens „Vorrang“ haben sollten, denn die 20 geplanten Plätze seien wohl schnell vergeben.

Beregnung der Sportstätten

Zum Thema „Beregnung der Sportplätze“ informierte Stadtkämmerer Jürgen Kilian den Gemeinderat grundsätzlich über den künftigen Umgang mit der Ressource Wasser. Ein Umdenken sei dringend nötig, denn die Resonanz auf die bisherigen Einsparapelle bei den Verantwortlichen sei „sehr verhalten“. Mit Blick auf die beiden Trinkwasser-Hauptlieferanten Bodenseewasserversorgung und Zweckverband Jagsttalgruppe und die zu erwartenden Kostensteigerungen, sei eine Reduzierung des Wasserverbrauchs bei der Sportplatzberegnung dringend geboten. Dies wurde in einer Besprechung mit den betreffenden Vereinsvertretern vor wenigen Tagen auch so erkannt. „Glücklich war allerding keiner mit der neuen Situation“, wie Bürgermeisterin Heidrun Beck ergänzte.

Wie bereits in der letzten Sitzung erläutert stellt die Stadt Boxberg den Vereinen das Wasser für die Beregnung der Sportplätze kostenlos zur Verfügung. Alle Vereine, bis auf den TSV Kupprichhausen, beziehen das Wasser aus der öffentlichen Wasserversorgung.

Die Kosten für den Wasserbezug betrugen im Jahr 2022 zirka 44 000 Euro. Dieser Betrag wird als Sportförderung durchgebucht. Die Stadt Boxberg bezieht zirka 90 Prozent des Wasserverbrauchs von der Bodenseewasserversorgung (BWV) und dem Zweckverband Jagsttalgruppe Krautheim. Die Kosten für den Wasserbezug bei der BWV erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um zirka 25 Prozent, beim Zweckverband Jagsttalgruppe beträgt die Erhöhung zirka 15 Prozent.

Aufgrund der gestiegenen Betriebskosten ist nach Aussagen des Stadtkämmerers Jürgen Kilian auch in den kommenden Jahren mit erheblichen Kostensteigerungen zu rechnen. Für den Bezug des Fremdwassers hat die Stadt Boxberg Bezugsrechte bei der BWV und dem Zweckverband Jagsttalgruppe Krautheim. Gerade über die Sommermonate wird das Bezugsrecht bei der BWV ausgeschöpft beziehungsweise überschritten. Für die Überschreitung des Bezugsrechtes bei der BWV muss die Stadt Boxberg pro Kubikmeter zirka 3,25 Euro bezahlen, wie der Kämmerer den Gemeinderat informierte. Das Bezugsrecht bei der Jagsttalgruppe ist noch nicht ausgeschöpft die Bezugsgebühr beim Zweckverband beträgt allerdings fast das doppelte wie bei der BWV.

Den Vereinen und auch den Ortsverwaltungen wurden die jährlichen Kosten für die Beregnung der Plätze mitgeteilt. Um bei steigenden Kosten für die Zukunft einen kostenbewussten, aber auch ressourcenschonenden Umgang mit dem Leitungswasser zu fördern, schlug die Verwaltung vor, den Vereinen ein individuell gestaffeltes Kontingent, kostenlos für die Beregnung der Sportplätze zur Verfügung zu stellen. Diesem Vorschlag stimmten die Stadträte zu.

Eine Übertragung des Kontingents auf das Folgejahr lehnte die Mehrheit allerdings ab, da man damit dem Gedanken der Nachhaltigkeit nicht gerecht werde.

In zwei Jahren wollen sich Verwaltung und Vereinsvertreter erneut mit dem Thema befassen und die Erfahrungswerte analysieren.