Beim Waldbaden in Grünsfeld am 11. Juli die Natur genießen

Grünsfeld. Das Bildungszentrum Tauberbischofsheim und die Diag Main-Tauber bieten unter Leitung von Dr. Nicole Bangel, Biologin und Yogalehrerin, am Sonntag, 11. Juli, von 14 bis 16.15 Uhr Waldbaden in Grünsfeld an. Zu jeder Jahreszeit zeigt sich der Wald in einem anderen Gewand. Jede Jahreszeit hat ihr eigenes Licht, ihre ganz besondere Stimmung. Langsames Schlendern und Verweilen wirkt entschleunigend. Achtsamkeitsübungen helfen, den Alltag hinter sich zu lassen und im Hier und Jetzt voller Staunen in die wohltuende Atmosphäre des Waldes einzutauchen. Die Sinne zu öffnen für den Lebensraum Wald, in dem alles einen Platz hat und so sein darf, wie es ist. Anmeldung unter: Bildungszentrum Tauberbischofsheim, Telefon 09341/897652, oder Rita Stephan, Grünsfeld, Telefon 09346/1277 oder E-Mail: info@bildungszentrum-tauberbischofsheim.de. Leichte Kondition für eine Strecke von etwa einen bis drei Kilometer ist erforderlich. Die Teilnehmer gehen sehr langsam. Dem Wetter angepasste, warme Kleidung und festes Schuhwerk ist zu tragen. Lange Beinkleidung ist im Wald empfehlenswert. Je nach Witterung auf Regen-, Sonnen-, oder Insektenschutz achten. Treffpunkt: Parkplatz Vockenberghütte.

