Lkw-Fahrer sind Mangelware. Das ist es, was man aus der Transportbranche hört. Auch bei „Gleich Transporte“ in Windischbuch hatte man dieses Problem, doch die Lage ist lange nicht so prekär, wie bei anderen Speditionsunternehmen. „Wir haben gewissermaßen eine Sonderstellung, weil wir ein Schwertransportunternehmen sind“, erklärt Carina Gleich, die Junior-Logistikmanagerin des Unternehmens. Die

...