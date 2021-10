Begegnung von Religion und Kultur

Unterschüpf. Spätestens als Ann-Kathrin Schneider mit ihrer Band Colours im „Literatur-Gottesdienst“ Nina Simones „Ain´t got no god – I got life“ spielte, war in der Kulturkirchein Unterschüpf eine Intensität zu spüren, die den Vollzug traditioneller Liturgie sprengte. Immerhin war die Zeile nicht zu überhören: „Ain´t got no god“ - „Ich habe keinen Gott“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Keine explizite Religion also, aber eben Zugang zur Tiefe des Lebens von Kopf bis Fuß, was der Klassiker von Nina Simone ausdrückt. Anregend, dass der Song in der Kulturkirche auch zu verstehen war, setzte Sängerin, Theaterpädagogin und Rezitatorin Ann-Kathrin Schneider auch die englischen Liedtexte mit Übersetzungen gekonnt in Szene.

Pfarrer Dr. Kücherer wies in seiner Ansprache darauf hin, dass popkulturelle Elemente in Musik, Text und Dynamik die existentielle Zerrissenheit des Menschen spüren lassen. Das sei der eigentliche Ort von Religion, das Aushalten einer Ambivalenz, die nicht mit kirchlichen Formeln geglättet werden dürfe. Ann-Kathrin Schneider setzte mit ihrem Literatur-Gottesdienst einen beeindruckenden Abschluss der Reihe „Künstler in Kirchen – Kirchen für Künstler.“ Die Kulturkirche eröffnete Künstlern und Künstlerinnen während der Pandemie durchgängig Auftrittsmöglichkeiten innerhalb von Gottesdiensten. So waren neben Ann-Kathrin Schneider der Musiker und Logotherapeut Andi Weiss, der bildende Künstler Björn Hauschild und die Jazz-Formation „Chateau Plagne Four“ um den Saxophonisten Michael Gößler in der Kulturkirche zu Gast: Gelegenheiten, impulsive Kreativität in der Begegnung von Kultur und Religion zu entdecken.

Dass der Weg der Kulturkirche zunehmend Unterstützer gewinnt, zeigte ein wunderbarer Abend des Förderkreises unter Leitung von Andreas Stierle. Neben Rück- und Ausblick auf die Arbeit der Kulturkirche konzertierten die Flötistinnen Tina Zaß und Freya Behringer-Hofmann exklusiv für die Mitglieder des Förderkreises. Dr. Kücherer kündigte an, dass Gottesdienste und Konzerte, Lesungen, Ausstellungen und so weiter wieder auseinandertreten. Der religiösen Intensität tut das keinen Abbruch, im Gegenteil.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2