Beeindruckende Artenvielfalt im heimischen Lebensraum

Unterschüpf. Metergroß bannte die Leinwand den Blick im lichtdurchfluteten Raum der Kulturkirche. Eine Bilderreise durch die Jahreszeiten: Die heimische Landschaft entfaltet sich sommerlich oder zieht sich karg im Winter zurück, ein Raum für die Vielfalt von Tieren und Pflanzen.

Die Fotografen Wilfried Keller und Michael Herzog-Klemenz haben für den Nabu Bilder aus dem Lebensraum Umpfertal zusammengestellt – mal in gezoomter, bodenständiger Nähe, gar Auge in Auge mit einer Erdkröte, mal in der weiten und luftigen Distanz einer Drohne. Die Betrachter gerieten über ihre Heimat ins Staunen.

Pfarrer Dr. Kücherer von der Kulturkirche freute sich als Gastgeber über das naturnahe Kino im Kirchenraum: „Naturfotographie ist eine Kunst, die für die Schönheit der weiten Schöpfung sensibilisiert. In ihrer Spur lernen wir einen achtsamen Umgang mit Land, Tieren und Pflanzen.“

Nach jeder Jahreszeit vertiefte Michael Hökel vom Nabu Boxberg vier Fotografien mit naturkundlichen Informationen, inklusive einer mutigen Imagekampagne für den verfemten Rabenvogel Elster. Nach dem Sommer gab es dann eine Pause, in der sich die Besucher mit naturnahem Catering im Seitenbereich der Kulturkirche verköstigen konnten: vegetarische Aufstriche, Brot, Suppen und ein Glas Kulturkirchenwein: alles regional und saisonal liebevoll vorbereitet vom Team um Tanja Hökel und Britta Rieger.

Im Anschluss an die Bilder aus der Winterperiode gab es dann noch einen Einblick in die Teamarbeit des Nabu Boxberg – eine attraktive Option, sich zu engagieren.

Im Blick auf die ökologische Transformation sei es eine Hilfe, sich nicht in Sorge zu vereinzeln, sondern sich in zivilgesellschaftlichen Gruppen und Bewegungen zugehörig zu fühlen, meinte Dr. Kücherer und bedankte sich für die intensive Kooperation zwischen Nabu und Kulturkirche.

Die Mitarbeiterteams haben entsprechend eng verzahnt die beiden Kinoerlebnisse in der Kirche ermöglicht. Immerhin kam ein überraschend hoher Erlös von 1000 Euro zugunsten der anstehenden Kirchturmrenovierung zustande -– durch die Hilfe des NABU schon lange ein naturnaher Lebensraum für Turmfalken, Dohlen und Fledermäuse.

Übrigens können die Nabu-„Big Pictures“ nach dem Pilotstart in der Kulturkirche jederzeit beim Nabu Boxberg für Veranstaltungen gebucht werden. Ein neuer Blick in die alte, in der Artenvielfalt bedrohte Heimat lohnt sich.