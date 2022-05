Beachvolleyballfeld hergerichtet

Lauda. Nachdem am vergangenen Wochenende das Terrassenfreibad in Lauda wieder seine Pforten öffnete, hat man es sofort gesehen: Die Sandflächen unter den Spielgeräten, der Bocciabahn und vor allem am Beachvolleyballplatz wurden – wie schon in vielen Jahren zuvor – vom Schwimmbadförderverein hergerichtet. Vor allem das viele Unkraut, das sich in den Sandflächen anscheinend sehr wohl fühlt, wurde durch die Helfer herausgezupft.

Schwerpunkt in diesem Jahr aber war, das Beachvolleyballfeld etwas aufwendiger zu sanieren. Nicht nur das Unkraut war zu zupfen, sondern die komplette Umrandung wurde neu abgestochen. Zudem nagte neben dem Zahn der Zeit auch wieder einmal der Rasenmäher an den Spielfeldlinien. Warum dies immer wieder passiert, erschließt sich dem Vorstand um den Vorsitzenden Charly Höfling nicht. „Dann bestelle ich neben den Linien auch gleich ein neues Volleyballnetz“, so der Kommentar seines Vizes, Peter Ebert. Gesagt, getan und seit dieser Woche ist auch alles neu installiert. So präsentiert sich das Volleyballfeld wieder in neuem Glanz.

Aufgrund der Pandemie der letzten zwei Jahren erwartet der Förderverein in diesem Jahr wieder einen höheren Andrang der Volleyballer. Die vom Verein angeschafften Liegen werden auch freudig genutzt und allseits gelobt.

Ebenfalls der Pandemie zum Opfer fiel im Frühjahr die jährliche Generalversammlung des Vereins. Diese wurde jetzt für den 27. September neu angesetzt. Da nach 16 Jahren an der Spitze des Vereins die beiden Vorsitzenden nicht mehr zur Wahl stehen, muss hier eine neue Führung gefunden werden. Wir hoffen natürlich, dass dies gelingt, so Charly Höfling.

Und Peter Ebert ergänzt: Es wäre sehr schade, wenn sich der Verein in die leider immer wieder zu lesende Liste der Vereinsauflösungen einreiht. Doch jetzt ist erst mal Sommer und Badespaß in dem vielleicht schönsten Freibad des Landkreises angesagt.

Dies könnte auch die Lust auf die Mitarbeit in dem Förderverein ankurbeln. Bilder und Infos dazu kann man im Internet bei google unter Schwimmbadförderverein Lauda finden.

