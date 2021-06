Baustellenbesichtigung für Interessierte möglich

Boxberg/Stuttgart. Ende 2020 hat die TransnetBW zusammen mit der Universität Hohenheim das gemeinsame Projekt „Felduntersuchung“ gestartet, um den Einfluss von 525-Kilovolt-Gleichstromerdkabeln auf Böden und landwirtschaftliche Kulturpflanzen zu untersuchen. Nun bietet der Stromkonzern am Standort Boxberg die Möglichkeit zur öffentlichen Baustellen-Besichtigung der Untersuchungsfläche.

Die landwirtschaftliche Fläche bei Boxberg ist einer von vier Standorten in der Nähe des geplanten „SuedLink“-Leitungsverlaufs, an dem eine Untersuchungsfläche in der Größenordnung eines Fußballfeldes eingerichtet wird. Mit den Besichtigungen geben die Verantwortlichen einen Einblick in die „offenen Gräben“ und erläutern die Forschung.

Anmeldungen sind zu folgenden Terminen möglich: Freitag, 2. Juli, 14 Uhr, Freitag, 9. Juli, 13 Uhr (Gruppe 1) oder 14 Uhr (Gruppe 2), Freitag, 16. Juli, 13 Uhr (Gruppe 1) oder 14 Uhr (Gruppe 2). Adresse der Fläche: Seehöfer Straße 50, 97944 Boxberg. Parkmöglichkeiten sind vorhanden.

Da die Veranstaltungen zwar an der frischen Luft, aber unter Einhaltung der geltenden Corona-Hygienebestimmungen stattfinden, ist eine Teilnahme nur unter vorheriger Anmeldung per E-Mail an suedlink@transnetbw.de möglich.

Anmeldung bis jeweils Dienstag vor der Besichtigung wird erwünscht. Dabei müssen der Name, das Datum und die bevorzugten Uhrzeiten der etwa einstündigen Besichtigung genannt werden. FFP2- oder OP-Maske sowie festes Schuhwerk sind erforderlich. Etwaige weitere pandemiebedingte Maßnahmen werden mit der Terminbestätigung versendet. pm