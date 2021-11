Baugebiet „Billweg“ wird nicht realisiert

Uiffingen. Das im Stadtteil Uiffingen geplante Bebauungsgebiet „Billweg“ kann nicht realisiert werden, wie Hauptamtsleiter Marco Hellinger die überraschten Gemeinderäte informierte. Das beim Regierungspräsidium Freiburg angesiedelte Landesamt für Geologie meldete in seiner Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange massive Einwände an. Das Amt beurteilt in seiner Stellungnahme die vorgesehene Fläche als „Rutschgebiet“ und empfiehlt das Vorhaben abzubrechen. Ein Eingriff in den Hang könnte zu Erdverwerfungen führen. Endgültige Klarheit könnte nur ein Gutachten bringen, das rund 50 000 Euro Kosten würde. Diese Kosten müssten dann auf die Bauplätze umgelegt werden wodurch ein hoher Quadratmeterpreis entstehen würde. Für Ortsvorsteher Stefan Bier ein herber Schlag aber auch er hielt es für sinnvoller, die Finger davon zu lassen. pal

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1