Bauernhof öffnet am Sonntag seine Türen

Gissigheim. Der Heuwiesenhof der Familie Schreck veranstaltet am Sonntag, 21. August, zum Tag der offenen Tür in seinem neuen Kuhstall zwischen Gissigheim und Dittwar ein. Um 10 Uhr geht es mit einem Gottesdienst los, danach kann der Hof mit Kuhstall, Melkkarussell und Biogasanlage und besichtigt werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Anfahrt zum Hof ist im Ort ausgeschildert. Selbstreinigende Böden, eine Dusche und ein Karussell für Kühe? Klingt komisch, aber all das und noch viel mehr hat der neue Kuhstall der Familie Schreck seinen Bewohnerinnen zu bieten. Der Stall wurde 2019 gebaut und vereint die neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft mit moderner Technik, denn er wurde im Rahmen eines geförderten Projektes der Europäischen Innovationspartnerschaft (EIP-Agri) entwickelt. Ziel war dabei einen Stall umzusetzen, der maximales Tierwohl mit Umweltschutz in Einklang bringt und der Landwirtsfamilie ein auskömmliches Einkommen bieten kann. Bild: Schreck

