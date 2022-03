Auto überschlug sich auf Parkplatz an der A 81 bei Boxberg

Boxberg. Zweimal überschlug sich am Donnerstag ein Citroen auf der A 81 bei Ahorn. Ein Mann war gegen 11.30 Uhr mit seinem Citroen Berlingo an der Ausfahrt eines Parkplatzes zwischen den Anschlussstellen Osterburken und Boxberg von der Straße abgekommen und gegen einen Bordstein und die Leitplanke gefahren. Durch die Kollision überschlug sich das Auto. Der 55-Jährige wurde verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der vierbeinige Mitfahrer blieb unverletzt. Die Polizisten nahmen sich des Hundes an, bis dieser an einen Verantwortlichen übergeben werden konnte. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Bergungsarbeiten wurde der Parkplatz gesperrt. Es entstand Sachschaden von circa 15 000 Euro.

