Aussage „ohne jede Grundlage“

Assamstadt. Im Rahmen einer Informationsveranstaltung der Interessengemeinschaft „Gesundes Assamstadt“ in der örtlichen Asmundhalle referierte vor Wochenfrist Siegfried Zwerenz vom Verein „Bürgerwelle“ zum Thema „Mobilfunk und Gesundheit“ (wir berichteten). Dieser Abend war durchgeführt worden vor dem Hintergrund, dass auf dem Areal der Kommune ein Mobilfunkmasten zur Verbesserung der 5G- und LTE-Versorgung errichtet werden soll. Darüber will der Gemeinderat noch in diesem Jahr eine abschließende Lösung finden.

Der Experte widerspricht

Im Rahmen der Zusammenkunft hatte Zwerenz die These aufgestellt, dass die Strahlen der Masten mitursächlich seien für das Nadelbaumsterben in den Wäldern. Für Hans-Peter Scheifele, erfahrener für den Assamstadter Gemeindewald zuständiger Forstexperte, eine Aussage, die völlig abstrus sei, wie er am Rande der Zusammenkunft des Gemeinderates bei der Beratung über den Forstwirtschaftsplan betonte.

Trockenjahre der Grund

Dies „entbehrt jede naturwissenschaftlicher Grundlage“, echauffierte sich Scheifele. Die Dürreschäden an den Nadelbäumen seien in keinster Weise die Folge möglicher Strahlen, sondern lägen vielmehr in den letzten Trockenjahren mit dem Käferbefall begründet. Aus seiner Sicht sei diese Klarstellung wichtig, da mit derart falschen Thesen „die Glaubwürdigkeit der Forstexperten untergraben wird“.