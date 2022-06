Augenmaß und viel Gefühl statt Bleifuß

Windischbuch. Die Bosch Boxberg Klassik feierte im Jahr 2019 ihr 20-jähriges Bestehen. Danach musste die beliebte Oldtimer-Rallye wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre pausieren. In diesem Jahr beteiligten sich wieder über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 150 Oldtimern (Fahrzeuge die älter als 30 Jahre sind) an der zweitägigen Tour über eine malerische Strecke von Stuttgart über Abstatt bis zum Bosch Testgelände im Boxberger Stadtteil Windischbuch.

Bereits am Freitag startete das Event mit einem Get-together am Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart. Von dort wurde das Starterfeld der edlen Karossen am Samstag auf die Reise geschickt.

Die Bosch Boxberg Klassik ist keine Motorsportveranstaltung und war auch 2022 als Gleichmäßigkeits- und Zuverlässigkeitsprüfung für historische Automobile ausgeschrieben. Also keine Angelegenheit für den „starken Gasfuß“. Vielmehr waren in den diversen Wertungsprüfungen am Sonntag auf dem Prüfgelände, beim Tag der offenen Tür, von den Akteuren ein gutes Augenmaß, Gefühl und exaktes Schätzungsvermögen gefragt.

So musste auf der „Eisfläche“ mit einer Anfahrtgeschwindigkeit von mindestens 30 Stundenkilometern möglichst nahe an einer Linie angehalten oder bei der Kreisfahrt ein Plastikfisch vom Beifahrer in den ausgelegten Cacher gelegt werden. Gutes Schätzvermögen war an der Station 13 gefragt, denn es gab Pluspunkte für das Erraten der exakten Menge Frostschutzmittel, die Zahl der ausgelegten Schrauben oder die Länge des Keilriemens.

Für die Besucher bestand während des ganzen Tages die Möglichkeit, die Piloten und Beifahrer in ihren historischen Fahrzeugen hautnah in Aktion zu erleben. Den Rennsportfans unter den Gästen wurden unter anderem auch Drift-Taxifahrten mit den „Slowly Sideways“ angeboten. Dabei konnten die Zuschauer zum Co-Piloten in legendären Rallye-Fahrzeugen wie Manta, Ascona BMW M3 und Rallye-Kadett aus den 70er bis 90er Jahren werden.

Die Einnahmen aus den Mitfahrten gehen als Spende an den Verein Myoli in Vaihingen an der Enz. Darüber hinaus erwartete die Besucher ein buntes Begleitprogramm für Groß und Klein, und die Helfer des SV Windischbuch sorgten wie in den Vorjahren für Speisen und Getränke.

Nach dem Start in Stuttgart und der Abendveranstaltung am Bosch Entwicklungsstandort Abstatt, dem Ende der zweiten Etappe, fanden bis zum Zielort Boxberg unterwegs immer wieder Wertungsprüfungen statt, die für das Gesamtklassement zählten. Zur Siegerehrung versammelten sich alle Fahrzeuge auf dem Hochgeschwindigkeitsoval des Prüfzentrums in Windischbuch.