Aufwertung Schweigerns als Wohnort

Der Netto-Markt in Schweigern hat am Dienstag eröffnet. Für Ortsvorsteher Ferdinand Eck ist dies ein wichtiger Schritt hin zu mehr Lebensqualität im Ort.

Schweigern. Im Boxberger Stadtteil Schweigern eröffnete am Dienstag der neue Netto Markt. Beinahe acht Jahre nachdem der erste Kontakt mit Netto hergestellt wurde, konnte damit die Eröffnung des modernen Nahversorgers noch rechtzeitig zur Vorweihnachtszeit erfolgen.

Da eine offizielle Einweihungsfeier auf Grund der geltenden Corona-Bestimmungen nicht erfolgen konnte, entschlossen sich Ortsvorsteher Ferdinand Eck und die Schweigerner Stadt- und Ortschaftsräte im Beisein von Bürgermeisterstellvertreter Steffen Adelmann und dem ehemaligen Boxberger Bürgermeisterehepaar Susanne und Christian Kremer, zu einem spontanen Shopping-Rundgang durch den neuen Discounter.

„Der neue Netto-Markt an der B 292 Kreuzung Richtung Bad Mergentheim und Unterschüpf mit seinen 72 Parkplätzen sowie der integrierten Bäckerei Filiale Webers mit Café, bietet viel Komfort für die Kunden“, freute sich Ortsvorsteher Ferdinand Eck bei der Eröffnung. Die Firma Netto sei bekannt dafür, dass sie an verkehrsgünstig gelegenen Standorten mit ihren Märkten auch aufs Land und in kleinere Gemeinden gehe. Die ersten intensiven Gespräche und Planungen fanden im Jahre 2014 statt und es gestaltete sich doch recht schwierig ein geeignetes Gelände für einen Markt in dieser Größe zu finden, erinnert sich Eck. Auch eine gute Straßenanbindung war sehr wichtig und so konnte mit den zwei Linksabbiegespuren auf der B 292 und dem Bau einer Querungshilfe über die Straße Richtung Bad Mergentheim mit Unterstützung des Straßenbau- und Verkehrsamtes in Tauberbischofsheim letztlich eine für alle befriedigende Lösung gefunden werden. Gerade in der dunklen Jahreszeit sei dies für die Sicherheit der Fußgänger äußerst wichtig. Von Anfang an habe die Ortsverwaltung, der Ortschaftsrat, die Stadträte und die Verwaltung der Stadt Boxberg unter dem damaligen Bürgermeister Christian Kremer alle Planungen für das Projekt unterstützt, das zudem 15 neue Arbeitsplätze schafft. Der Ortsvorsteher sieht in der Neueröffnung einen besonderen Tag für die Bürger Schweigerns und in den umliegenden Gemeinden, bekommen sie dadurch doch wesentlich kürzere Wege für ihren Einkauf.

Für den ökologischen Ausgleich wurden auf dem Gelände zahlreiche naturnahe Gehölze gepflanzt und eine bereits bestehende Obstbaumwiese mit 14 neuen Obstbäumen reaktiviert.

Der neue Netto-Markt bietet auf einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern über 5000 Artikel. Auch in seiner neuen Filiale schreibt Netto Nachhaltigkeit groß. Seit 2015 sind Netto und WWF schon Nachhaltigkeitspartner.