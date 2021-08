Auf Werner Waltert folgt Stephan Bürschgens im Vorsitz

Königheim. Nach elf Jahren als Vorsitzender legte im vergangenen Vereinsjahr Werner Waltert sein Amt krankheitsbedingt nieder, und sein Stellvertreter Stephan Bürschgens übernahm den Vorsitz. Bei der Generalversammlung legte Letzterer den Bericht über die Aktivitäten im Ortsverband des VdK in den vergangenen zwei Jahren vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Coronabedingt war es eine schwierige Zeit, da so gut wie keine Zusammenkünfte stattfanden. Geburtstagsgrüße und Ehrungen konnten aber an die Mitglieder weitergegeben werden. Mit dem Kreisverband traf man sich per Video-Konferenz. Stephan Bürschgens wies auf die Spendenaktion für die Flutopfer im Ahrtal hin, die bei einer solchen Konferenz ins Leben gerufen wurde und an der sich auch der Ortsverband mit einer Spende beteiligte. Trotzdem zeigte der Kassenbericht noch einen Kassenstand auf, der es weiterhin möglich macht, den Mitgliedern zu besonderen Anlässen mit einem Präsent zu gratulieren.

Stellvertretend für den Kreisverband richtete Regina Zollmann ihre Grußworte an die VdK-Mitglieder vor Ort.

Bei den Wahlen wurde der kommissarische Vorsitzende Stephan Bürschgens offiziell zum Vorsitzenden gewählt. In den nächsten Jahren wird er von seinem Stellvertreter, Hermann Hufnagel, unterstützt. Schriftführer bleibt Hubert Schreck und das Kassenamt hat Thomas Düll inne. Im Vorstand sind darüber hinaus Regina Zollmann und Wolfgang Zink als Beisitzer sowie Erika Müller (Frauenvertreterin) und Alois Schreck (Obmann Rentner).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Anschluss wurden acht Mitglieder für ihre langjährige Zugehörigkeit zum Sozialverband geehrt. Dem ausgeschiedenen Vorsitzenden Werner Waltert dankte der neue Vorsitzende Stephan Bürschgens für seine jahrelange Arbeit. Mit einer Präsentation informierte Stephan Bürschgens über Zahlen, Daten und Fakten rund um den Kreis- und Landesverband. vdk