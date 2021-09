Auf Waldsofa die Aussicht genießen

Boxberg. Herrliche Panoramablicke über Boxberg und Umgebung bieten die neuen „Orte des Glücks“, die in manchen Stadtteilen zu finden sind. Hier können Bürger, aber auch wanderer auf einem Waldsofa die Aussicht genießen.

Ortsbeauftragter Peter Löffler zeigte Bürgermeisterin Beck seine Lieblingsstelle in Wölchingen auf dem Berg bei den drei Linden. Hier ist ein „Ort des Glücks“ entstanden. Weitere „Orte des Glücks“ findet man am Waldseilgarten in Boxberg sowie in Schwabhausen an der Brücke Richtung Westertal.