Auf „gute sieben Jahre“ zurückgeblickt

Boxberg/Ahorn. Nach siebenjährigem Wirken als Kooperator verlässt Pfarrer Steffen Kolb die Seelsorgeeinheit Boxberg- Ahorn, um ab Mitte Oktober in der Seelsorgeeinheit Bad Säckingen neue seelsorgerische Aufgaben zu übernehmen. Bei einem feierlichen Festgottesdienst am Sonntag in der Pfarrkirche St. Kilian in Berolzheim wurde er verabschiedet.

Durch seine offene und freundliche Art hatte er sich schnell in den zugehörigen Pfarreien und Gemeinden eingelebt. Ein „Schwätzle“ nach den Gottesdiensten und bei sonstigen Anlässen ließ in auch die Wünsche, Sorgen und Nöte in der Seelsorgeeinheit schnell und unmittelbar erkennen.

Vielfältig waren seine Aufgaben, die er zu bewältigen hatte: Neben Eucharistiefeiern, Anbetungen, Taufen, Hochzeiten, Jubiläen, Krankensalbungen und Beerdigungen übernahm er auch die Kommunion- und Firmvorbereitungen.

Engagiert war er darüber hinaus in der Kindergarten- und Jugendarbeit. Stets beliebt: seine Gottesdienste, die er mit gemeinsamem Kirchengesang besonders feierlich gestaltete, wobei bei den kirchlichen Hochfesten immer auch der Weihrauch nicht fehlen durfte. Seine besondere Zuneigung galt und gilt der Kirchenmusik, wobei er Orgelspiel, Chor- und Scholagesang, die Mitwirkung von Bands und Musikkapellen bei den Gottesdiensten und Prozessionen ganz besonders schätzte. Maiandachten, Adventsfeiern, Jubiläumsgottesdienste und Kirchenfeste waren vielfältige Anlässe, die er mit seinem Drehorgelspiel mitgestaltete. Engagiert war auch sein Einsatz bei der 72-Stunden-Aktion der Seelsorgeeinheit 2019. Damals wurde der Garten des St. Anna-Klosters in Angeltürn neu gestaltet. – Verständlich, dass der Wechsel von Pfarrer Kolb für die Seelsorgeeinheit einen großen Verlust bedeutet.

Auch bei seinem festlichen Abschiedsgottesdienst am Sonntag durften Orgelmusik, Gemeindegesang, Chorgesang, die Musikbeiträge der Miniband und natürlich auch der Duft von Weihrauch nicht fehlen. Die Eucharistiefeier zelebrierte er gemeinsam mit Pater Clint und Pfarrer Frieder Bellm.

In seiner Festpredigt ging Pfarrer Kolb auf das Gleichnis im Evangelium vom reichen Mann und dem armen Lazarus ein – und zog dabei Parallelen zum Glauben und der Kirche. Dank sagte er allen – die ihn in den zurückliegenden sieben Jahren unterstützt haben. Eine Zeit, die er stets in guter Erinnerung behalten werde.

Anerkennende Worte seitens der Pfarrgemeinde und der Seelsorgeeinheit übermittelte Pfarrgemeinderatsvorsitzende Heike Seyfried. Es seien „gute sieben Jahre“ für die Seelsorgeeinheit gewesen. Gerne hätte man Pfarrer Kolb behalten.

Als Zeichen des Dankes überreichte sie ihm eine Drehorgel-Musikrolle mit dem Wunsch, dass er dieses Hobby weiter pflegen möge. Für seine künftige Arbeit in Bad Säckingen wünschte sie ihm Gottes Segen. prewe