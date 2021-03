Aufgrund der aktuellen Situation mit der Corona-Pandemie konnten Vorstellungstermine leider nur im kleinen Rahmen stattfinden. Hierfür möchte ich mich bei allen bedanken, mit denen ich mich vor Ort treffen konnte. Auch möchte ich mich bei der Stadtverwaltung Boxberg bedanken, die eine öffentliche Vorstellung der Bewerber/-in ermöglicht hat.

In meiner Heimatstadt Boxberg fühle ich mich Zuhause und man hat alles, was man zum Leben braucht: Kindergärten, Schulen, verschiedene Arztpraxen, Einkaufsmöglichkeiten und Vereine. Darum habe ich mich bewusst für die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten entschieden, um eines Tages Bürgermeister der Stadt Boxberg zu werden. Seit elf Jahren arbeite ich nun bei der Gemeinde Wittighausen und verfüge trotz meines jungen Alters über 13 Jahre Berufserfahrung in der Kommunalverwaltung. Das Amt des Bürgermeisters bietet vielseitige Aufgaben in direktem Kontakt mit den Menschen und für die Menschen. Genau das ist es, was den Reiz für mich ausmacht, die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft steht für mich immer an erster Stelle, und das werde ich im Fall der Wahl zum Bürgermeister auch so beibehalten. Zunächst gilt es dann, die laufenden Projekte und Geschäfte des scheidenden Bürgermeisters weiter zu führen, um dann die nächsten Themen in Angriff zu nehmen. Diese werden beispielsweise die Sicherung und Erweiterung der Kindergarten- und Schulstandorte, die Schaffung weiterer Betreuungsangebote für die älteren Bürgerinnen und Bürger und die sensible und generationengerechte Siedlungs- und Ortsentwicklung sein.

Christoph Kastl. © Jessi Müller

Nur wenn Sie von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, entscheiden Sie mit Ihrer Stimme, wer die Geschicke der Stadt Boxberg in den nächsten acht Jahren leiten soll. Gerne möchte ich gemeinsam mit Ihnen die Zukunft von Boxberg gestalten.