Auch Gebisse landen in den Rechen

Odenwald-Tauber. In immer schneller kreiselnden kleinen Wirbeln dreht sich das Abwasser im Waschbecken dem Abfluss entgegen, um schließlich ganz in selbigem abzutauchen. Aus den Augen, aus dem Sinn – für gewöhnlich. Was läge näher, als eine Kläranlage aufzusuchen, um ein klärendes Gespräch mit einem Klärwärter zu führen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wir befinden uns im Labor der Sammelkläranlage, in der die Abwässer der drei Ahorner Ortsteile Berolzheim, Eubigheim und Hohenstadt aufbereitet werden. Bildschirme mit Diagrammen, die an Tafelbilder der Schulzeit erinnern, Laptops, Regale mit Ordnern, Küvetten, Flaschen, Glaskolben und ein stetig plätscherndes Aquarium sind zu sehen. Im Raum nebenan befinden sich Schalttafeln mit zahlreichen Knöpfen – vom Abwasser ist abermals nichts zu sehen und die unbedarfte Berichterstatterin, die angesichts dieses Themas ins kalte Wasser geworfen wurde, ist bereits jetzt beeindruckt.

Gemüse waschen, Zähne putzen, Toilette oder Geschirr spülen, bei vielen Verrichtungen erzeugen wir Abwasser, häusliches Schmutzwasser, um genau zu sein, erklärt Heinz Wagner, Klärwärter und Bauhofleiter.

Mehr zum Thema St. Michaelis Kirche Orgel vor 50 Jahren eingeweiht Mehr erfahren

Dieses gluckert durch die Abflussrohre in die Zulaufkanäle Richtung Kläranlage, um sich mit den Abwässern von Haushalten und Betrieben in einem einzigen „Sammler“ zu vereinen, der in die Kläranlage mündet.

Mechanische Reinigung

Insgesamt verfüge die Gemeinde über ein 39 Kilometer umfassendes Kanalnetz, das alle zehn Jahre kontrolliert und nach Schadensklassen priorisiert, saniert werde. Aktuell werden in Berolzheim circa 600 000 Euro investiert. „Es hängt viel Kapital im Boden, das man nicht sieht“, lenkt der Fachmann die Gedanken ins Unterirdische, weg von Parkbänken, Schulmöbeln, von Dingen, die offensichtlich sind.

Doch zurück zur Arbeit. Es landen hier jährlich rund 197 000 Kubikmeter Abwasser. In der mechanisch-biologischen Kläranlage, wie wir sie hier haben, werden zunächst die Faserstoffe mittels eines Stufenrechens herausgefiltert. Klopapierreste, Tampons, Unterhosen verfangen sich auf einem treppenartigen, beweglichen Stufenrechen, werden gepresst und gleichsam als Presskuchen dem Restmüll zugeführt.

Der erste Reinigungsschritt ist getan. Feuchttücher sind für den ungestörten Ablauf „schlimm, sie zersetzen sich nicht“, kritisiert Wagner.

Da das Abwasser nicht nur aus dem häuslichen, sondern auch aus Regen- und Schmutzwasser bestehe, befänden sich auch Sand- und Erdpartikel in ihm. Endlich geht’s an ein großes, rundes Becken, wie man es als Laie in einer Kläranlage vermutet. Wie Lava in einem Krater blubbert es darin unaufhörlich. Durch die Luftzufuhr werde quasi im Trüben gefischt, die an Mineralien klebenden organischen Partikel durch die Luftperlen abgetrennt.

Der Sand sinke nach unten in einen Trichter, werde abgepumpt, gereinigt und stehe für weitere Verwendungen bereit. Aufschwimmende Fette und Öle werden im Fettabscheider abgeschöpft. Der zweite Reinigungsschritt ist getan. Nun, da die mechanische Reinigung beendet sei, beginne die biologische. Wir stehen abermals an einem Becken und es bedient vollumfänglich die Vorstellungen von einer Kläranlage, ist es doch randvoll mit einer dicken, braunen Brühe.

Das Belebungsbecken. Hätte dieser Begriff nicht eher zum lebendig blubbernden Sandfangbecken gepasst? Mitnichten, denn im braunen Schlamm wimmle es von Mikroorganismen, wie Bakterien, Wechsel-, Geißeltierchen und dergleichen, führt der 54-Jährige aus. Dieser Belebtschlamm habe Hunger, „auf einer winzigen Schlammflocke sitzen mehrere Organismen“, die Nitrat, Nitrit, Phosphat oder Ammonium abbauen.

Deren Vielfalt mit ihren unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten garantiere eine optimale Abbauleistung der breiten Palette an Abwasserinhaltsstoffen. Der dritte Reinigungsschritt ist getan.

Also ab ans nächste Becken und dort in den „Königsstuhl“, um genau zu sein. Gesättigt sinke der Schlamm träge nach unten, um sich auf den Weg zurück zum nächsten Abwasserschmaus zu machen. Übrig bleibt, man traut kaum seinen Augen, glasklares Wasser, das in den „Vorfluter“, für Laien das natürliche Gewässer fließe. Nicht nur Mikroorganismen bevölkern die Anlage. „Manchmal bin ich hier die reinste Tierrettungsstation“, lacht Wagner und berichtet, dass er Enten, Greifvögel oder eine Wasserschildkröte befreit habe.

Dies treffe auch auf die Kreuzotter zu, die sich hilfesuchend um die Leitersprossen gewunden habe, erinnert sich Ralf Rüttenauer, Klärwärter in Rosenberg im Neckar-Odenwald-Kreis. Klar, dass sie eingefangen und am sicheren Ufer ausgewildert wurde. Nicht so erfolgreich verliefen die Rettungsaktionen für die sich immer mal wieder in den Rechen verfangenden Gebissen. „Das ist kein Witz“, schmunzelt der gelernte Industriemechaniker mit der Zusatzqualifikation Ver- und Entsorger für den Fachbereich Abwasser. Die wurden nicht an ihre alten Wirkungsstätten zurückgebracht.

„Wir haben eine 100-prozentige Anschlussrate“, erklärt der 51-Jährige. Wo es aufgrund des natürlichen Gefälles hapere, werde mittels Pumpstation über Druckleitungen das Abwasser zugeführt. Dies sei bei den Aussiedlerhöfen der Fall, wobei es hier eine private Pflanzenkläranlage gebe. Ahorn unterhalte derer vier in den Weilern

Prinzipiell arbeite man in Rosenberg, dessen Kanalnetz rund 64 Kilometer lang sei, ebenfalls mechanisch-biologisch, jedoch mit der im Land einmaligen Besonderheit, dass „der Abwasserstrom im Regenwetteranfall aufgeteilt wird in Belebung und Nachklärung.“ Dies bedarf dringend der Klärung. Wegen zu geringen Beckenvolumens werde der Regenzulauf aufgeteilt ins Belebungsbecken (soweit normal) sowie direkt in die beruhigte Nachklärungszone, in der sich der Schlamm absetze. Durch steten Wasserzulauf werde das Regenwasser verdünnt, bis es bedenkenlos in den Vorfluter eingeleitet werde.

Der Sauerstoffgehalt in der Belebung werde kontinuierlich gemessen, automatisiert bedarfsgerecht geregelt und vom Personal überwacht. Überhaupt ist dieses sehr komplex aufgestellt.

Hygieneregeln beachten

Mechanik, Regel-, Steuer,- Elektrotechnik oder Laborarbeiten offenbaren nur einen kleinen Auszug der Kompetenzen. Grundsätzlich können auch Krankheitserreger wie etwa das Coronavirus nachgewiesen werden, doch verfügten beide Anlagen nicht über die erforderliche Reinigungsstufe.

Nichtsdestotrotz sei man von Berufs wegen sorgsam im Umgang mit sich selbst, beachte Hygieneregeln und belasse die Arbeitskleidung am Arbeitsplatz. Abschließend appellierten beide an den maßvollen Umgang mit Reinigungsmitteln, jeder könne seinen Beitrag leisten. Dann hat sauberes Wasser stets Oberwasser.