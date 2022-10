Auch der Laubwald leidet unter Stress

Boxberg. Viel Zeit nahmen sich Bürgermeisterin Heidrun Beck und die Boxberger Gemeinderäte bei ihrer traditionellen Waldbegehung am Montag, um sich von der neuen Direktorin des Kreisforstamtes Tauberbischofsheim, Marieke Plate, und den beiden Revierförstern Alisa Baier und Frank Löffler über den aktuellen Zustand des Boxberger Stadtwaldes und die mittelfristig geplanten Maßnahmen informieren zulassen. Dabei wurde deutlich, dass sich der Wald der Zukunft in seiner Wahrnehmung verändern wird, denn bei der Planung der bevorstehenden Forsteinrichtungserneuerung will die Forstverwaltung vor allem auf eine bereite Vielfalt der Holzsorten und auf die Naturverjüngung Wert legen. Man setzt darauf, dass das, was die Natur schenkt, am besten mit den sich verändernden klimatischen Bedingungen auskommt. Wie und ob man damit dem fortschreitenden Klimawandel wirkungsvoll begegnen kann, ist heute nur schwer abzuschätzen.

Große Hoffnung setzt die neue Forstamtleiterin, die erst im Juli ihren Dienst im Main-Tauber-Kreis angetreten hat, auf die Naturverjüngung. „Die Natur hat das Potenzial sich selbst zu helfen, wir müssen ihr nur Zeit geben“. Mittlerweile leiden nicht nur die flachwurzelnden Nadelholzbestände unter den großen Hitze- und Trockenperioden und dem Borkenkäferbefall der zurückliegenden Jahre. „Auch der Laubwald, die Eiche und in zunehmendem Maße die Buchenwälder haben großem Stress“, wie Revierförster Frank Löffler bei der Vorort-Besichtigung im Distrikt „Siegelsberg“ auf Gemarkung Kupprichhausen betonte. „Die Rotbuche“, so seine Befürchtung, „fällt wohl großflächig aus“. Eine große Chance zur Verbesserung der Lage sieht man in einer breiteren Sortenvielfalt durch die sich der Wald insgesamt auf die veränderten Bedingungen besser einstellen könne. Welche Baumarten das genau sind, könne niemand mit Bestimmtheit sagen. Deshalb setze man auf eine bunte Palette von Holzarten in der die Fichte auch ihren Platz haben sollte. In der Diskussion mit den Ratsmitgliedern wurde auch klar: „Einen absoluten Plan gibt es nicht“.

Um den Gemeinderäten die sich ständig verändernde Situation vor Augen zu führen erläuterte die zuständige Revierförsterin Alisa Baier vor Ort, wie sich die geplante Nutzung der tatsächlichen Nutzung anpassen müsse. Im Distrikt „Siegelsberg“ waren auf zirka 2,1 Hektar Fläche ein Saumschlag und eine Vorratspflege in der Größenordnung von 60 Festmetern geplant. Aufgrund von mehrfachem Borkenkäfer-Befall im Sommer 2022 wurden aus Waldschutzgründen Ende Juli zirka 70 Festmeter entnommen, Anfang September noch einmal 60 Festmeter und Anfang Oktober stellte man erneut rund 30 weitere befallene Bäume (zirka 30 Festmeter) Schadholz fest. Der tatsächliche erforderliche Einschlag beträgt aktuell 160 Festmeter.

Wegen des stark aufgelichteten Bestandes und der bisherigen Käferentwicklung auf der Fläche, geht die Forstverwaltung von einer vollständigen Auflösung des Bestandes in den nächsten Jahren aus. Der planmäßige Nutzungsansatz von 127 Festmetern ist bereits in diesem Jahr überschritten.

Aufgrund der vorhandenen Naturverjüngung an Fichte, Lärche, Buchen, Kirsche, Elsbeere und Waldnuss wird hier vorerst keine Pflanzung durchgeführt. Ein Zaunbau ist allerdings aufgrund der Verbiss-Belastung unumgänglich. Auf einen angepassten Rehwildbestand solle die Stadtverwaltung hinwirkten. Damit will die Forstverwaltung einen gesicherten Mischbestand aus zahlreichen Baumarten erreichen.

Bei der Waldbegehung kam auch deutlich zum Ausdruck, dass die Wiederbewaldung der Schadflächen sehr viel Arbeitskraft und finanzielle Mittel in Anspruch nehmen werde. Aufgrund dieser Tatsache, will man vorerst auch nicht in gesunde Bestände eingreifen, um neue Kulturen zu begründen und gewünschte Baumarten einzubringen.

Auch das Thema Flächenlosversteigerung kam zur Sprache. Es werde keinen „Holztourismus“ geben, so Revierförster Löffler. Bei der Vergabe der Lose werden zuerst die Wünsche der Boxberger Bürger berücksichtigt. Bleibt nur zu hoffen, dass der Wunsch der neuen Forstdirektorin in Erfüllung geht: „Schöner Landregen, Tag und Nacht, knackige Frosttage und viel Schnee im kommenden Winter und ein richtig nasses Frühjahr.“