Attraktiver Wohnraum durch hohe Zuschüsse

Boxberg. Mit dem seit einigen Jahren laufenden städtebaulichen Sanierungsverfahren „Innenentwicklung 2020“ beabsichtigt die Stadt Boxberg, die Attraktivität des Hauptortes wieder deutlich zu steigern. Dafür wurden Fördermittel in Höhe von 1,2 Millionen Euro akquiriert. Vorrangig sollen davon die Eigentümer in den betroffenen Straßen durch Zuschüsse für private Modernisierungsvorhaben profitieren.

Das Förderprogramm steht auch in Zukunft für weitere Interessenten zur Verfügung, wie die Mitarbeiterin im Hauptamt, Claudia Schlör, bei der Abnahme der jüngsten Sanierungsmaßnahme in der Poststraße 11 in Boxberg am Montag unterstrich. Auch Bürgermeisterin Heidrun Beck ermutigte bei dieser Gelegenheit die Hausbesitzer im Sanierungsgebiet, die Chance zu nutzen, denn die Zuschüsse sind je nach Umfang der Maßnahme beachtlich.

Dazu kommen noch die steuerlichen Vorteile durch verschiedene Abschreibungsmodelle, wie der Hauseigentümer Jochen Haun ergänzte. Fachliche Auskünfte über die Zuschussmöglichkeiten und die Beantragung erteilt die Stadt Boxberg. Wer also Interesse hat, sollte sich zeitnah mit dem Rathaus in Verbindung setzten, da auch gewisse zeitliche Abläufe bis zur Genehmigung der Maßnahme eingehalten werden müssen.

An vielen Einzelprojekten, die bereits abgeschlossen sind oder derzeit noch realisiert werden zeige sich, dass die Idee bei den Bürgern auf großes Interesse stieß, so Claudia Schlör. Häuserfassaden wurden neu gestrichen, Dächer saniert, energetische Verbesserungen umgesetzt und vielerorts durch bauliche Veränderungen auch neuer Wohnraum geschaffen, der in Boxberg besonders dringend gebraucht werde, wie Bürgermeisterin Heidrun Beck bei der Abnahme der Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahme des ehemaligen Zweifamilienhauses aus dem Jahre 1962, in der Boxberger Poststraße betonte.

Sie hoffe, dass der Dominoeffekt bei den sanierungswilligen Hausbesitzern weiter anhält, denn die noch zur Verfügung stehenden staatlichen Fördermittel sollten unbedingt abgerufen werden. Mit den Zuschüssen, deren Höhe auch von der Zahl der in der Familie lebenden Kinder abhängt, sollen die Eigentümer im Sanierungsgebiet bei privaten Modernisierungsvorhaben unterstützt werden. Denn nur im Zusammenspiel von privaten und kommunalen Aktivitäten könne eine Steigerung der Wohn- und Lebensqualität gelingen.

Mit einem Höchstfördersatz von bis zu 50 000 Euro pro Grundstück werden Maßnahmen wie die Beseitigung undichter Fenster, die Lärmeindämmung, der Umbau älterer Heizungen oder die energetische Erneuerung und die Optimierung der Zimmer bezuschusst. Besondere Bedeutung bekommen dabei auch Maßnahmen und Instandsetzungen, die der Anpassung an den aktuellen Wohnstandard dienen.

Besonderer Wert wird im Rahmen des Stadtsanierungsprogramms auch auf eine ganzheitliche Modernisierung gelegt. Punktuelle Maßnahmen, die die Modernisierung von Gebäuden ausschließt, wenn die Wohnung ansonsten modernen Wohnanforderungen entspricht, sind ebenso förderfähig, wie die Umnutzung gewerblich genutzter Flächen zu Wohnraum.

Die Sanierung des Wohnhauses in der Poststraße 11 in Boxberg erstreckte sich – auch bedingt durch die Corona-Pandemie – über einen längeren Zeitraum. Der Standard des Gebäudes, das auf einem großzügigen Grundstück steht, war stark veraltet und ein zeitgemäßes Wohnen nicht mehr möglich. Die Maßnahme, die das Ingenieurbüro Klärle aus Weikersheim baufachlich betreut, umfasste das komplette Gebäude und die energetische Sanierung mit Vollwärmeschutz, neuem Anstrich, einem neuen Carport und einem neuen Stellplatz.