Assamstadt: 2,4 Millionen Euro stehen für Investitionen bereit

Wer zu spät an die Kosten denkt, ruiniert sein Unternehmen. Wer immer zu früh an die Kosten denkt, tötet die Kreativität“, zitierte Bürgermeister Joachim Döffinger in der montäglichen Sitzung des Gremiums in der Asmundhalle den deutschen Politiker und Industriellen Philip Rosenthal. Das Gemeindeoberhaupt befand in seinem Resümee, dass der Haushalt gut aufgestellt sei und einige wichtige

...