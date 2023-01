Lengenrieden. Arthur Haas ist neuer Schützenkönig 2023 der Burgwaldschützen in Lengenrieden. Die letzte Königsfeier fand 2020 statt, als Heiko Schmitt zum Schützenkönig proklamiert wurde und die Königskette überreicht bekam. Diese Würde hatte er bis zur Königsproklamation 2023 inne. Es war wohl die längste Amtszeit eines Schützenkönigs in den Reihen der Burgwaldschützen.

Kameradschaftlich, sportlich fair und erfolgreich sei der Wettkampf auf der vereinseigenen Schießanlage im Burgwald gewesen, so das Fazit von Oberschützenmeister Alexander Schmidt bei der traditionellen Königsfeier im Schützenhaus. Sehr erfreulich sei , dass sich mit Susanna von Dewitz auch wieder eine Frau in die Königsfamilie einreihte und mit 78 Ringen den dritten Platz belegte und als Prinzessin von Oberschützenmeister Alexander Schmitt die Ehrenscheibe und Ehrenkette überreicht bekam.

Schützenkönig 2023 wurde mit 88 Ringen Arthur Haas, der nach 2009 und 2014 als 2. Ritter jetzt die Königswürde erreichen konnte. 1. Ritter mit 85 Ringen wurde Rainer Dietz.

Oberschützenmeiste an Schützenkönig Arthur Haas die Königskette, an Rainer Dietz die Ehrenkette des 1. Ritters und an Susanna von Dewitz die Prinzessinnenkette sowie die hierzu verliehenen Ehrenscheiben. Dank sagte auch allen Vereinsmitgliedern, den Helferinnen und Helfern die den Verein, auch in der schwierigen Coronazeit, aktiv unterstützt haben. prewe