Schweigern. In Schweigern war es am Montag nun soweit: Raupen und Bagger der Firma Boller-Bau nahmen die Erdarbeiten für den neuen Netto-Markt am Ortsausgang von Schweigern auf. Unser Bild zeigt (von links): Angelos Antzas (Bauleiter der Firma Ratisbona), Ferdinand Eck (Ortsvorsteher Schweigern) und Roland Steidl (Polier der Firma Boller Bau). Bild: Ortsverwaltung

