Ansprechende Darbietungen der Talente

Boxberg. Die Freude war bei allen Beteiligten groß, als das erste Mal seit Beginn der Pandemie das traditionelle Musikschulpodium der Schule für Musik und Tanz im mittleren Taubertal in der Aula des Schulzentrums in Boxberg stattfand. Stefanie Helmer, die zukünftige Musikschulleiterin, und Manja Huber, ihre Stellvertreterin, betonten in ihrer Begrüßung, dass das gemeinsame Musizieren und die Lust an und mit der Musik einen solchen Abend erst möglich machen.

Für viele Schüler und Schülerinnen war es das erste Mal, dass sie auf einer Bühne standen und vor großem Publikum ihr Können zeigen konnten. Entsprechend groß war die Aufregung und die anschließende Freude darüber, dass es ein rundum gelungener musikalischer Abend war. Über 100 Gäste hatten sich eingefunden, um dem kurzweiligen und abwechslungsreichen Programm Gehör zu schenken. Schon die ganz jungen Schüler und Schülerinnen trauten sich auf die Bühne und spielten auf der Blockflöte bekannte Melodien wie „Hey Pippi Langstrumpf“ oder „Hurra, Hurra, der Pumuckl ist da“. Sogar eine Eigenkomposition einer Schülerin für Klavier zu vier Händen zum Thema Freundschaft wurde gespielt.

Gelungenes Ensemblespiel

Besonders gelungen war auch das Ensemblespiel des Kinderstreichorchesters und der Streicherklassen des Martin-Schleyer-Gymnasiums. Hier lernen Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Jahrgangsstufe ein Streichinstrument ihrer Wahl von der Pike auf und erproben sich gleichzeitig im gemeinsamen Orchesterspiel.

Die Lehrkraft für Violine und Viola der Musikschule Manja Huber wird unterstützt von der jeweiligen Musiklehrerin des Gymnasiums: Sabine Ultes (5. Klasse) und Teresa Schmid (6. Klasse). Diese Schulkooperationen sind elementar wichtig für eine umfassende musikalische Ausbildung der Talente, denn sie machen sowohl das Zusammenspiel der verschiedenen Instrumente möglich, als auch die praktische Umsetzung des im Einzel- oder Partnerunterricht Erlernten. Für viele ist es auch der Anstoß dafür, ein Instrument dauerhaft zu erlernen.

Abgerundet wurde das Konzert mit klassischen Werken von W.A. Mozart und F. Geminiani, die von fortgeschrittenen Schülerinnen vorgetragen wurden.

Alle Zuhörerinnen und Zuhörer waren sich einig in der freudigen Erwartung auf das nächste Mal, dass es ein gelungener Abend war.