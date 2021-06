Boxberg. Das Landratsamt Main-Tauber möchte den Ausbau des Telekommunikationsnetzes weiter voranbringen und besonders den Ausbau mit Glasfaser bis in die Haushalte realisieren. Unter mehreren Anbietern entschloss sich der Kreis, den Glasfaserausbau mit der Firma BBV Deutschland anzugehen. BBV ist derzeit im Neckar-Odenwald-Kreis mit dem Netzausbau, dem „Anschluss an die schnelle Datenautobahn“, betraut. Nach einer Vorstellung der Firma im Rahmen einer Bürgermeisterversammlung stellt die BBV jetzt das Vorhaben in den Gemeinderäten vor. In Boxberg informierte Arno Maruszczyk, Leiter kommunale Betreuung Öffentlichkeitsarbeit der BBV, die Stadträte über das 135 Millionen-Projekt.

Hinter der BBV steht die britische Infracapital. Mit diesem Finanzinvestor will der Glasfaserspezialist in den nächsten drei bis vier Jahren ohne Steuergelder über 600 Millionen Euro in die Hochgeschwindigkeits-Internetinfrastrukturen (Mindestgeschwindigkeit von 300 Mbit/s) verbauen. Im gleichen Zeitraum sind weitere Millionen-Investitionen in die Übernahme von Bestandsnetzen und Carriern geplant. Dabei fokussiert sich die BBV auf den flächendeckenden Ausbau ganzer Kreise und will in den nächsten Jahren für 200 000 und 250 000 Privathaushalten und Gewerbebetrieben einen Anschluss an ihr Glasfasernetz ermöglichen.

Neue Wege werden beim Vertrieb gegangen. In der Branche einmalig, reicht nach einer Vorvermarktung in einem Kreis bereits eine Abschlussquote von 20 Prozent, um mit Planungen und Ausbau zu beginnen. Positive Signale habe man bereits aus 14 der 18 Kreisgemeinden erhalten, so Maruszczyk. Das Netz der BBV wird komplett eigenwirtschaftlich gebaut bei gegebener Nutzung vorhandener Infrastruktur, etwa Leerrohre, wenn dies möglich ist und bestmöglicher Berücksichtigung vorhandener Kreis-Planungen – keine Eigenleistung durch die und keinerlei Kosten für die Gemeinden. Das unternehmerische Risiko liegt bei der BBV, die auch Privat- und Geschäftskunden direkt an das FTTH Netz anschließt. Vorteil: Kostenfreier FTTH-Hausanschluss während der Vorvermarktungsphase.

Im Kreis mit seinen 132 000 Einwohnern gibt es etwa 45 000 Haushaltspunkte mit rund 65 000 Wohnungen. Es muss ein Backbone-Netz mit 384 Kilometern aufgebaut werden. Nach der Sommerpause soll der Vertrieb starten. Hierzu sollen sogenannte „Toni“-Shops eröffnet werden und ein Infomobil wird im Landkreis unterwegs sein. Außerdem sollen im gesamten Kreis Infoveranstaltungen stattfinden. Damit das Projekt umgesetzt werden kann, wird eine Vermarktungsquote von 20 Prozent benötigt. Dies entspricht etwa 12 500 Verträgen.

Der entsprechende Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis, den 18 Kommunen des Kreises und der Firma BBV stehe kurz vor der Ratifizierung, so Arno Maruszczyk abschließend. pal