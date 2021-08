Boxberg. „Angefacht zur Sommernacht“ ist mehr als eine einsam brennende Feuerschale auf der Gemeindewiese neben dem evangelischen Gemeindehaus in Boxberg. Im letzten Jahr waren die wöchentlichen Themenabende im August ein Highlight.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jeden Freitag war ein abwechslungsreiches Programm geboten, gestaltet von einem kleinen Team innerhalb der evangelischen Kirche in Boxberg. An diesen lauen Abenden gab es, neben Musik und tollen Gesprächen in entspannter Atmosphäre, immer eine Andacht zu verschiedenen Themen.

Dieses Jahr geht „Angefacht zur Sommernacht“ in die zweite Runde. Das Konzept bleibt gleich: Eine Bühne aus Paletten auf der Gemeindewiese, aufgerufen ist dazu Jung und Alt.

Die Themen sind alltagsrelevant und spannend: Neben Glaubenszweifeln und Überlegungen, warum man überhaupt glaubt, wird es auch um Glück und Erfüllung gehen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit „Angefacht zur Sommernacht“ soll ein Ort geschaffen werden, an dem man über den Glauben in entspanntem Ambiente ins Gespräch kommen kann. Die Impulse dazu werden verschiedene Gäste geben. Am Freitag, 6. August, um 19.30 Uhr wird Alex Isaak, Gemeindeleiter der Kirche für Aschaffenburg, starten.