Andreas Sponagel soll neuer Ortsvorsteher von Schwabhausen werden

Schwabhausen. Unter den entsprechenden Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen fand im neugestaltetem Dorggemeinschaftshaus eine öffentliche Ortschaftsratssitzung statt. Als wichtigster Punkt stand der Vorschlag für einen neuen Ortsvorsteher auf der Tagesordnung. Die Wahl fiel auf Andreas Sponagel.

AdUnit urban-intext1

Nachdem Benjamin Czernin nun als neuer Bürgermeister der Gemeinde Ahorn gewählt wurde und er diesen Posten natürlich auch zu 100 Prozent erfüllen möchte, kann er das Amt als Ortsvorsteher von Schwabhausen nicht mehr zu seiner Zufriedenheit ausfüllen und deshalb möchte er diesen Part abgeben, stellte Czernin fest.

Er bedankte sich bei allen Schwabhäusern, die ihn unterstützt haben und deren Vertrauen er bekommen hat. Es habe ihm Spaß gemacht und er war gerne Ortsvorsteher, auch wenn es „nur“ eineinhalb Jahre gewesen seien. Bedingt durch Corona konnten die eingeführten Ortsvorsteher-Sprechstunden nicht mehr stattfinden und auch sonst mussten viele Veranstaltungen abgesagt werden. Aber er hoffe, dass jetzt eine Besserung eintreten werde und man sich wieder auf einige Events freuen könne. Er stellt deshalb den Antrag auf vorzeitiges Ausscheiden aus dem Ortschaftsrat und von seinem Posten als Ortsvorsteher. Diesem Antrag stimmte der Ortschaftsrat einstimmig zu.

Als sein Nachfolger wurde Andreas Sponagel vorgeschlagen. Dieser Vorschlag wurde vom Gremium einstimmig angenommen. Nun muss in der nächsten Gemeinderatssitzung in Boxberg dieser Vorschlag noch abgesegnet werden und dann kann Andreas Sponagel ganz offiziell seine Arbeit für die Ortsgemeinde Schwabhausen aufnehmen. Benjamin Czernin wünschte seinem Nachfolger alles Gute und ein glückliches Händchen und hoffte, dass auch ihm entsprechendes Vertrauen entgegen gebracht wird.

AdUnit urban-intext2

Bürgermeisterin Heidrun Beck war begeistert von der großen besucherzahl und über den reibungslosen Ablauf der bisherigen Sitzung. Sie wünschte dem scheidenden Ortsvorsteher Benjamin Czernin alles Gute in seinem neuen Amt und dem neuen Ortsvorsteher Andreas Sponagel eine erfolgreiche und gute Zusammenarbeit.

Auch Pfarrer Tecklenburg dankte für die gute Zusammenarbeit und wünscht dem designierten Ortsvorsteher Kraft und Ausdauer. „Es ist gut wenn man weiß wo die Quelle ist“, so der Pfarrer zum Abschied von Benjamin Czernin. Es sei immer wichtig einen kühlen Kopf zu behalten. Deshalb gab es auch ein entsprechendes Präsent von der Kirchengemeinde.

AdUnit urban-intext3

Den Dankesworten für die gute Zusammenarbeit schloss sich Michael Weber vom Männergesangverein an. Er habe die Wahl des Bürgermeisters von Ahorn mit gemischten Gefühlen verfolgt. Er freut sich für Benjamin Czernin und ist überzeugt, dass er dieses Amt mit vollem Eifer angehen werde: Aber natürlich bedauert er es, dass er damit als Ortsvorsteher in Schwabhausen nicht mehr zur Verfügung steht. Auch der TSV Schwabhausen, vertreten durch Jonathan Preis, lobte die gute Zusammenarbeit und überreichte ebenfalls ein kleines Geschenk.

AdUnit urban-intext4

Andreas Sponagel bedankt sich für das ihm entgegen gebrachte Vertrauen. Er hoffe auf die Unterstützung der Bevölkerung und „auf offene Gespräche miteinander und nicht über einander“.

Im nächsten Tagesordnungspunkt wurde noch die Problematik der fehlenden Bauplätze in Schwabhausen angesprochen. Es laufen Gespräche mit Grundstücksbesitzern, teilweise schon sehr lange, aber ohne Erfolg. Man ist an Grenzen gestoßen, so Benjamin Czernin.

Dietmar Hofmann wünschte sich, dass diese Problematik, die schon lange existiere, endlich geregelt werde. Außerdem hoffte er, dass für den Ausbau von Rad- und Wanderwegen mehr Geld zur Verfügung gestellt wwerde und die Feldwege endlich verbessert werden könnten.

Für die Neugestaltung der „Gemeindewiese“ liegen einige Vorschläge vor. Diese reichen von Beachvolleyball-Feld über Bikerpark bis zum Mehrgenerationenplatz mit Schach und Boccia-Bahn.

Diese Vorschläge werden im Schwabhäuser Ortschaftsrat nun weiter besprochen und dann entsprechend geplant.

Thomas Wiederroth von der Freiwilligen Feuerwehr stellte noch die Frage, wie es in diesem Jahr mit der „Wanderung der Vereine“ ablaufen soll. Er machte den Vorschlag, diesen unter Corona-Richtlinien an Fronleichnam stattfinden zu lassen, es soll also Familienweise gewandert werden. Es gab hierzu keine Widersprüche. sts